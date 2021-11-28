Мама Обрі частенько публікує різноманітні ролики про дочку у своєму тіктоці laddco. В одному з нещодавніх відео, яке набрало понад 14 мільйонів переглядів, жінка детально показала зачіску дитини. Люди частенько думають, що Обрі носить перуку. Адже рідко коли можна побачити таку шевелюру в дворічної дівчинки!
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На відео Обрі займається своїми справами, а мама показує, наскільки в дочки густе волосся. Воно у неї вже виросло практично до талії.
Моє волосся почало випадати після того, як я народила її… Я розумію, чому так. Вона забрала все моє волосся. Мама любить тебе, забирай все, дівчинко, – написала мама під відео.
За її словами, Обрі народилася з волоссям на голові. Однак лікар говорив, що воно "випаде" упродовж кількох тижнів. Як не дивно, з часом його ставало все більше й більше.
Мама акуратно доглядає за волоссям дочки: зокрема, вони практично не користуються феном. Жінка частенько робить Обрі різні зачіски й неймовірно тішиться, що в маленької настільки красиве волосся!
Як виглядала Обрі під час народження
Користувачі тіктоку були вражені від такого неймовірного волосся. Люди зізнавалися: спершу думали, що в Обрі звичайна перука:
- Я щиро подумав, що це перука. Ніколи в житті не бачив такого волосся у малюків.
- Ніколи не бачила настільки розкішного волосся у дітей. Просто неймовірно!
- Яка краса!