Як у принцеси: 2-річна дівчинка дивує людей своїм розкішним волоссям

Дворічна дівчинка на ім’я Обрі вразила мільйони людей своїм просто неймовірним волоссям. Багато хто вже порівнює дитину із принцесою з мультфільмів Disney. Погляньте на цю красу!

Мама Обрі частенько публікує різноманітні ролики про дочку у своєму тіктоці laddco. В одному з нещодавніх відео, яке набрало понад 14 мільйонів переглядів, жінка детально показала зачіску дитини. Люди частенько думають, що Обрі носить перуку. Адже рідко коли можна побачити таку шевелюру в дворічної дівчинки!

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На відео Обрі займається своїми справами, а мама показує, наскільки в дочки густе волосся. Воно у неї вже виросло практично до талії.

Моє волосся почало випадати після того, як я народила її… Я розумію, чому так. Вона забрала все моє волосся. Мама любить тебе, забирай все, дівчинко, – написала мама під відео.

За її словами, Обрі народилася з волоссям на голові. Однак лікар говорив, що воно "випаде" упродовж кількох тижнів. Як не дивно, з часом його ставало все більше й більше.

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Мама акуратно доглядає за волоссям дочки: зокрема, вони практично не користуються феном. Жінка частенько робить Обрі різні зачіски й неймовірно тішиться, що в маленької настільки красиве волосся!

Як виглядала Обрі під час народження

Користувачі тіктоку були вражені від такого неймовірного волосся. Люди зізнавалися: спершу думали, що в Обрі звичайна перука: