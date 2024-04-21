Звертати увагу необхідно і на вікові потреби: щільна тональна основа може забиватися у зморшки та створювати ефект маски. Як натомість зробити тон обличчя більш рівномірним, розповідаємо далі.

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Як рівномірно нанести тональний засіб

Щоб тон лягав гладенько та рівномірно, варто взяти склянку води, пензлик для нанесення та спонж для макіяжу.

Налийте кілька крапель улюбленої тональної основи в склянку з водою і перемішайте.

За допомогою густого пензлика слід нанести засіб на обличчя.

Як наносити тональний: дивіться відео

Для більш рівномірного нанесення розподіліть засіб легкими рухами по всьому обличчю, використовуючи спонж для макіяжу.

Тональна основа матиме рівномірний вигляд, оскільки вода робить текстуру легшою, а засіб менше осідає на мімічних зморшках. У результаті шкіра буде блискучою та зволоженою, а легке тонування приховає дрібні недоліки.