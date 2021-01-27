Як розкрити свій прихований потенціал: особисті секрети від Аніти Луценко

Зануртесь в себе, не втоптуйте людей в бруд та черпайте ідеї навіть від звичайного походу в супермаркет – і ви побачите, що здатні на справді великі речі – гарантує відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.

Джерело: інстаграм Аніти Луценко

Не варто недооцінювати себе – ми всі можемо досягнути грандіозного успіху. Наші приховані таланти тільки й чекають, щоб вирватися на волю. Реалізуйте себе повністю. Як це зробити – підкаже успішна бізнес-леді та справжня красуня Аніта Луценко.

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Книги-книги-книги

Якщо ви не любите книги – не проблема. Ніколи не пізно відкрити для себе прекрасний світ літератури. Це не має обов’язково бути художня проза, яку ми завжди читали в школі. Заходьте в книгарню і знайдіть те, що захочете прочитати.

Можливо, це історія життя відомого бізнесмена чи компанії або науково-популярна література тощо. Так ви пізнаєте досвід інших людей та зможете використати нові знання, щоб краще реалізувати себе.

Читайте багато книг – порада від Аніти Луценко / Фото Anita Lutsenko

Знайдіть своє джерело енергії

Все просто. Є речі, які додають нам енергію. Є речі, які забирають її. Візьміть блокнотик і запишіть туди хобі та зацікавлення, які вам дуже подобаються. Подумайте, яким чином можна на них заробити.

Визначся з тим, що любиш робити. Від чого енергія прибуває, а не відбуває. Я, наприклад, коли перебуваю на сцені, де сотні людей, – набираю енергію. Коли малюю – витрачаю її. Заробляти краще на тому, що накопичує енергію.

Прислухайтеся до своїх друзів

Надзвичайно цікава порада. Згадайте ваші зустрічі чи дзвінки із друзями та знайомими. З яким питанням вони до вас найчастіше звертаються? Як ви можете їм допомогти?

Аніта Луценко переконана, що саме так можна розкрити власний талант. Адже друзі знають, в чому ви справді орієнтуєтеся, тому й просять про це пораду чи допомогу. Такі вміння потрібно розвивати, щоб заробляти на них.

Не припиняйте вчитися

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Якщо будете постійно навчатися новому – то завжди зможете реалізувати себе в житті. Дуже добре, коли ви є експертом в певній темі. Але ще краще – коли освоюєте нові дисципліни. Так ви маєте більше простору для маневру.

Вчися! Багато і не тільки у своїй сфері. Все найцікавіше виникає на перетині дисциплін. Для тренувань я беру ідеї з супермаркета, з індустрії волосся і так далі. Просто важливо це бачити.

Ніколи не припиняйте вчитися / Фото Anita Lutsenko

Не критикуйте людей зі своєї сфери

Замість того, щоб витрачати енергію на непотрібну критику, краще приділіть увагу собі. Ви відповідаєте за власні вчинки та вміння. Чужа робота не має вас хвилювати – позбудьтеся від необхідності критикувати її, навіть якщо вона справді виконана погано. Для чого це взагалі потрібно?

Не намагайтеся втоптати і розкритикувати людей зі своєї сфери – це дійсно показник бруду і комплексів всередині. Роби те, що сама можеш. Розвивай себе, а не гноби інших. Щодня я могла б видавати по одному допису критики. Але я вирішила витрачати енергію на себе, а не на когось. Де енергія – там успіх! Я не піду вдруге до майстра чогось, якщо він скаже: "Оооой, що за жах вам зробили до мене".

Ще трішки про негативне

Щодо критики бізнес-леді має ще два правила, які допоможуть розвиватися та реалізувати себе. Принципи такі.

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Неконструктив – табу. Не варто звертати увагу, якщо критикують речі, які неможливо змінити.

Не варто звертати увагу, якщо критикують речі, які неможливо змінити. Конструктив – чудово. Таку критику можна перетворити на мотивацію та змінювати все на краще.

У вас все вийде! / Фото Anita Lutsenko

Вірте в себе!

Якщо справді будете вірити у себе та власні вміння – у вас все точно вийде!

Я вірю, що в цьому житті можливо все! Просто дечого може не вистачати для реалізації: справжнього бажання, в яке потрібно вкладати зусилля; знань; навиків; практики; знайомств; однодумців. Або навіть людини, яка скаже: "Клааас! Крута ідея. Ти молодець!"