Як розважаються американські бабусі та дідусі: круті фото

Повірте, почувати себе юним можна і в 70, і в 80 і навіть у 90 і більше років. Деякі бабусі дідусі здатні дати фору молодим навіть у такому віці!
Ми зібрали для вас добірку драйвових фотографій, які доводять, що життя після пенсії лише починається! Яка різниця, скільки вам років, якщо ви почуваєте себе молодо?
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"Моя 101-річна бабуся приготувалася дивитися на затемнення"
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"Це моя 75-річна бабуся, яка сама зшила наряд на вечірку в стилі 70-х"
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85-річна бабуся відвідала косплей-фестиваль
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"Хтось запропонував моєму дідусю присісти, після чого він зробив ось це"
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Яка стильна дама!
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Дідусь вирішив закосплеєти принцесу Лею із "Зоряних війн"
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Бабуся вперше стріляє з пістолета
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"Мій дідусь розважається на своє 91-річчя"
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"Моя прабабуся святкує свій 100-річний ювілей!"
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"Сьогодні в дідуся день народження, тому він пригощав всіх печивом зі своєю фотографією"
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96-річна бабуся грається у віртуальній реальності
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"Сьогодні мій 3-річний син та 89-річна прабабця об’єдналися, щоб піймати їх першу в житті рибу"
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"Якщо моя бабуся колись випустить реп-альбом, я сподіваюся, що вона використає ось це фото"
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"Бабуся обіцяла, що, якщо вона доживе до 90 років, то зробить рожевий ірокез"
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