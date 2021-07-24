Емоційний інтелект: як самостійно покращити контроль над своїми емоціями

Що б ми не робили, скрізь нас супроводжують емоції. Зазвичай вони не характеризують нас як людей, а скоріше показують наш внутрішній стан. Розуміти та управляти емоціями допомагає емоційний інтелект.

По суті емоційний інтелект – це здатність вирішувати будь-які виклики пов'язані з власними емоціями, а також інших людей. І його можна розвивати.

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Ці кілька вправ від психологині Мар’яни Франко можуть допомогти самостійно розвинути емоційний інтелект.

Розвиток усвідомленості

Виразити, відтермінувати, стримати, висловити, трансформувати чи взяти до уваги – вирішити, що робити з тою чи іншою емоцією можна лише після її усвідомлення, зазначає психологиня. І для цього потрібно вчитися відстежувати та називати її. Наприклад, я відчуваю "Х", у зв'язку з "Y".

Так ви з часом навчитеся вчасно помічати свої емоції та їхні причини,

– пояснює Франко.

Використовуйте техніку 6-ти секунд

Науковці підрахували, що саме 6 секунд потрібно людині, щоб минула перша потужна хвиля емоцій і включилась кора мозку, яка відповідає за усвідомленість.

Тому щойно ви відчуєте сильні переживання, почекайте 6 секунд, перш ніж починати діяти.

Ця надзвичайно проста техніка, каже психологиня, допоможе вам уникнути багатьох конфліктів та непорозумінь.



Почекайте 6 секунд, а потім реагуйте на ситуацію / Фото pexels

Ведіть щоденник своїх тригерів

Візьміть за звичку записувати у щоденник усі ситуації, які вас зачепили чи збентежили. Туди ж нотуйте свої емоції, що у наслідку виникли всередині вас. Це дозволить вам скласти список власних ситуацій-тригерів, які здатні вивести вас з рівноваги, а також допоможе заздалегідь підготуватися до майбутніх неприємностей.