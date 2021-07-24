Эмоциональный интеллект: как самостоятельно улучшить контроль над своими эмоциями

Что бы мы ни делали, везде нас сопровождают эмоции. Обычно они не характеризуют нас как людей, а скорее показывают наше внутреннее состояние. Понимать и управлять эмоциями помогает эмоциональный интеллект.

По сути эмоциональный интеллект – это способность решать любые вызовы связанные с собственными эмоциями, а также других людей. И его можно развивать.

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Эти несколько упражнений от психолога Марьяны Франко могут помочь самостоятельно развить эмоциональный интеллект.

Развитие осознанности

Выразить, отсрочить, сдержать, выразить, трансформировать или принять во внимание – решить, что делать с той или иной эмоцией можно только после ее осознания, отмечает психолог. И для этого нужно учиться отслеживать и называть ее. Например, я чувствую "Х", в связи с "Y".

Так вы со временем научитесь вовремя замечать свои эмоции и их причины,

– объясняет Франко.

Используйте технику 6-ти секунд

Ученые подсчитали, что именно 6 секунд нужно человеку, чтобы прошла первая мощная волна эмоций и включилась кора мозга, которая отвечает за осознанность.

Поэтому только вы почувствуете сильные переживания, подождите 6 секунд, прежде чем начинать действовать.

Эта чрезвычайно простая техника, говорит психолог, поможет вам избежать многих конфликтов и недоразумений.

Подождите 6 секунд, а затем реагируйте на ситуацию / Фото pexels

Ведите дневник своих триггеров

Возьмите за привычку записывать в дневник все ситуации, которые вас зацепили или смутили. Туда же записывайте свои эмоции, которые в последствии возникли внутри вас. Это позволит вам составить список собственных ситуаций-триггеров, которые способны вывести вас из равновесия, а также поможет заранее подготовиться к будущим неприятностям.