Як стати впевненішою в собі людиною: 9 кроків від психологині

Тільки впевнена у собі людина зможе, зрештою, досягнути бажаних цілей. Адже вона не боїться ризикувати, не сумнівається у власних силах і з вдячністю ставить до світу та інших людей. От тільки цієї впевненості також часом потрібно вчитись - професіонали знають, як це зробити.

Внутрішня впевненість дозволяє без проблем будувати кар'єру, братись за власну справу, виступати на публіці, знайомитись з новими людьми та вирішувати конфлікти. Одним словом – незамінна риса характеру. Психологиня Вікторія Шептієнко поділилась з читачами порадами, які допоможуть вам "прокачати" свою впевненість.

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Візуалізуйте

Для початку, уявіть, якою людиною ви хотіли б бути, якою б ви пишались. При низькій самооцінці нам важко адекватно себе сприймати. Тому й так важливо дивитись на себе ніби зі сторони, візуалізувати себе впевненою людиною, навіть якщо поки що ви себе так не відчуваєте.

Уявляйте, якою людиною ви хочете бути / Фото Pexels

Дивіться страхам в очі

Ніщо так не піднімає нас в у власних очах, як подолання внутрішніх страхів. Настав час покинути свою зону комфорту: намагайтесь якомога частіше пробувати щось нове, дивитись в лице своєму страху висоти, виступу на велику аудиторію, швидкості тощо.

Якщо ви кожного дня робитимете щось, що вас лякає, то отримуватимете не лише хороший досвід, а й впевненість в собі,

– розповідає Вікторія Шептієнко

"100 днів відмов"

Вікторія Шептієнко також радить скористатись принципом письменника та відеоблогера Джиа Джианга під назвою "100 днів відмов". Він навмисне 100 днів потрапляв у ситуації, коли інші люди йому відмовляли: просив в борг у незнайомої людини, добавки у ресторані тощо. Це потужний спосіб, щоб навчитись приймати відмови інших людей і не вважати себе через це поганою людиною.

Принцип рівності

Усе повинно бути збалансованим. І висока самооцінка зовсім не означає, що ви повинні ставитись до інших, як до нижчих за себе. Пам'ятайте, що ви нічим не гірші за інших, а вони – нічим не гірші за вас.

Не ставте себе вище за інших людей / Фото Pexels

Критикуйте внутрішнього критика

Як не сумно, зазвичай найбільш дошкульні зауваження люди отримують від самих себе. Якщо дуже невпевнена у собі людина, значить ваш внутрішній критик занадто активний. Спробуйте так з ним боротись:

Знаходьте можливості привітати себе, зробити комплімент чи винагородити навіть за щось дуже маленьке і незначне. Як казав Марк Твен: "Людині не може бути комфортно без її власного схвалення",

– каже психологиня

Допомагайте іншим

Допомагаючи іншим людям, ми переповнюємось позитивними емоції та відчуваємо, що стали для когось корисними:

Замість того, щоб зосереджувати увагу на власній слабкості, станьте волонтерами чи наставниками, допомагайте іншим, навчайте, і ви побачите, як росте ваша впевненість в собі,

– переконана психологиня

Робити добро іншим приносить задоволення / Фото Pexels

Афірмації

Щоб змінити ставлення до себе, варто практикувати афірмації – позитивні твердження, які надихають людину, коли вона говорить їх сама собі. "Зазвичай вони більш ефективні, якщо промовляти їх вголос, щоб ви самі це чули. А все тому, що ми схильні вірити в те, що самі повторюємо собі", – каже експертка.

Піклуйтесь про себе

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Як би важко не було, але знайдіть час на здоровий сон, збалансоване харчування і приємні дрібнички для себе.

Важко почуватись добре, якщо ви ненавидите свою зовнішність чи постійно мляві. Піклуючись про себе, задовольняючи власні потреби, ви почуватиметесь впевненими,

– зазначає експертка

Вчіться казати "Ні"

Впевнена у собі людина не погоджується на усі пропозиції та прохання, якщо таким чином вона шкодить собі. Не бійтесь відмовляти й вибудовувати особисті кордони, беручи таким чином життя у власні руки. "Чим більше контролю ви маєте над своїм життям, тим більшою буде ваша впевненість", – каже психологиня