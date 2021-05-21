Литовська перукарка Юргіта Малакаускайте у своєму інстаграмі займається тим, що змінює життя жінок: вона підбирає їм нові зачіски, які найкраще можуть підкреслити їх природну красу. Ось підбірка з її 15 робіт, які показують, як сильно звичайна зачіска змінює жінку. Кому ж не захочеться потрапити у крісло до цієї майстрині?
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Обличчі відразу стало виразніше
Головне – підібрати правильну форму
Ніби Мерилін Монро!
Зовсім інша людина!
З рожевим набагато краще
Кардинальні зміни
Хоч зараз на червону доріжку
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З новим кольором стала виглядати молодше
Не завжди довге волосся – це краще
Рудий зробив її більш яскравою
Ніби телеведуча!
Красуня!
Тепер інша справа!
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Волосся тепер більш доглянуте
Всього лиш трохи підстригли й змінили тон, а які зміни
Усі фото: Інстаграм Юргіти Малакаускайте