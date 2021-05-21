Литовська перукарка Юргіта Малакаускайте у своєму інстаграмі займається тим, що змінює життя жінок: вона підбирає їм нові зачіски, які найкраще можуть підкреслити їх природну красу. Ось підбірка з її 15 робіт, які показують, як сильно звичайна зачіска змінює жінку. Кому ж не захочеться потрапити у крісло до цієї майстрині?

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Обличчі відразу стало виразніше

Головне – підібрати правильну форму

Ніби Мерилін Монро!

Зовсім інша людина!

З рожевим набагато краще

Кардинальні зміни

Хоч зараз на червону доріжку

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З новим кольором стала виглядати молодше

Не завжди довге волосся – це краще

Рудий зробив її більш яскравою

Ніби телеведуча!

Красуня!

Тепер інша справа!

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Волосся тепер більш доглянуте

Всього лиш трохи підстригли й змінили тон, а які зміни 

Усі фото: Інстаграм Юргіти Малакаускайте

 