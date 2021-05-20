Блогерка під ніком jemimamontague має 50 тисяч підписників у TikTok, проте відео з жартівливим тестом на вік за селфі, набрало понад 800 тисяч переглядів. Дівчина виявила, що за тим, як людина себе фотографує, можна визначити, до якого покоління вона належить.

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Усі селфі, які ви можете побачити в інтернеті, блогерка поділила на кілька груп. Ви легко впізнаєте їх за основними ознаками. А можливо, в одному із цих типів ви побачите й себе?

Зумери

Покоління-Z, тобто діти, що народились на початку 2000-х років і просто не уявляють собі життя без інтернету та технологій. Дівчина помітила, що зумери не бояться смішно кривлятись і робити селфі з незвичайних ракурсів – так вони почуваються абсолютно комфортно.

Фото jemimamontague

Мілленіали

Люди, що народились у 80-90-х роках, на думку блогерки намагаються зробити практично ідеальне селфі в анфас. Через це на їх фото часто видно руки.

Фото jemimamontague

Люди середнього віку

Селфі фанатів Гаррі Поттера та жінок середнього віку відрізняє те, що вони наближають камеру якомога ближче до обличчя. При цьому вони використовують ракурс зверху, щоб очі здавалися більшими. А от чоловіки такого ж віку навпаки – тримають камеру, як правило, дуже далеко від лиця на витягнутій руці.

Фото jemimamontague

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Люди за 50

Ті, кому 50-60 років чомусь часто фотографують себе знизу, попри те, що такий ракурс показує їх не у найкращому вигляді. Такі портрети часто можна побачити на сайтах знайомств.

Фото jemimamontague

70+

А ось якщо на вашому селфі видно лише верхню половину обличчя і стелю на фону, переконайтесь чи вам не 70 років. Саме такі фото роблять люди похилого віку.

Фото jemimamontague