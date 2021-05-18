Дівчина з ніком alyssajeannnn у TikTok взялась вдосконалити свою звичайну весільну сукню за три місяці до самого весілля. Вона вирішила, що оригінально було б одружитись не у традиційному білому наряді, а у чорному. Користувачам було так цікаво, яким буде результат, що відео з фарбуванням набрало понад 10 мільйонів переглядів.

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Для такого перевтілення нареченій знадобилось багато чорного барвника, гарячої води та оцту. Усе це вона змішала у великій ємності й залила сумішшю білу сукню, замочивши її на кілька годин. Після цього вона витягла сукню, довго промивала під проточною водою і повісила, що вона висохла.

З першого разу перефарбувати сукню повністю у чорний не вдалось: колір то був із синім, то з зеленуватим відтінком. Тож усю процедуру довелось повторювати кілька разів.

Відразу пофарбувати сукню не вдалось / Фото TikTok alyssajeannnn

Дівчина зізнається, що сама до останнього не знала, чи вдасться її експеримент і чи вона не зіпсує свою єдину сукню. Інакше їй довелося б за кілька місяців до святкування шукати новий наряд нареченої.

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Проте результат дівчину зовсім не розчарував. Коли сукня повністю висохла після кількох кіл фарбування, користувачка переконалась, що недарма взялась вдосконалювати наряд.

Сукня до і після фарбування / Фото TikTok alyssajeannnn

Їй вдалось досягнути красивого чорного кольору, сукня виглядає тепер просто розкішно і зовсім нетипово для весілля. Ось повне відео, на якому можна детально роздивитись, якою була сукню в оригіналі, а якою стала після перевтілення.

Думки користувачів, щоправда, розділилися. Хтось вважає, що дівчина тепер виглядатиме як стильна й оригінальна наречена, а усі ці маніпуляції з фарбуванням були варті того:

Чорна має чудовий вигляд, я сама хотіла б одружуватись у чорній сукні.

Це найкраще рішення, яке ти могла зробити.

Всі, хто кажуть, що це тепер не весільна сукню, дивують мене. Весільні сукні не повинні бути обов'язково білими! Чорне дуже красиве!

Іншим же результат зовсім не сподобався: