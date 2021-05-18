Девушка с ником alyssajeannnn в TikTok взялась совершенствовать свое обычное свадебное платье за ​​три месяца до самой свадьбы. Она решила, что оригинально было бы выйти замуж не в традиционном белом наряде, а в черном. Пользователям было так интересно, каким будет результат, что видео с покраской набрало более 10 миллионов просмотров.

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Для такого перевоплощения невесте понадобилось много черного красителя, горячей воды и уксуса. Все это она смешала в большой емкости и залила смесью белое платье, замочив его на несколько часов. После этого она вытащила платье, долго промывала под проточной водой и повесила, чтобы оно высохло.

С первого раза перекрасить платье полностью в черный не удалось: цвет то был с синим, то с зеленоватым оттенком. Поэтому всю процедуру пришлось повторять несколько раз.

Сразу покрасить платье не удалось / Фото TikTok alyssajeannnn

Девушка признается, что сама до последнего не знала, удастся ли ее эксперимент и не испортит ли она свое единственное платье. Иначе ей пришлось бы за несколько месяцев до празднования искать новый наряд невесты.

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Однако результат девушку совсем не разочаровал. Когда платье полностью высохло после нескольких кругов покраски, пользовательница убедилась, что не зря взялась совершенствовать наряд.

Платье до и после окрашивания / Фото TikTok alyssajeannnn

Ей удалось достичь красивого черного цвета, платье выглядит теперь просто роскошно и совсем нетипично для свадьбы. Вот полное видео, на котором можно детально рассмотреть, каким была платье в оригинале, а каким стало после перевоплощения.

Мнения пользователей, правда, разделились. Кто-то считает, что девушка теперь будет выглядеть как стильная и оригинальная невеста, а все эти манипуляции с покраской стоили того:

Черное прекрасно выглядит, я сама хотела бы выходить замуж в черном платье.

Это лучшее решение, которое ты могла сделать.

Все, кто говорят, что это теперь не свадебное платье, удивляют меня. Свадебные платья не должны быть обязательно белыми! Черное очень красивое!

Другим же результат совсем не понравился: