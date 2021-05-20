Блогер под ником jemimamontague имеет 50 тысяч подписчиков в TikTok, однако видео с шутливым тестом на возраст по селфи, набрало более 800 тысяч просмотров. Девушка обнаружила, что по тому, как человек себя фотографирует, можно определить, к какому поколению он принадлежит.
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Все селфи, которые вы можете увидеть в интернете, блогер разделила на несколько групп. Вы легко узнаете их по основным признакам. А возможно, в одном из этих типов вы увидите и себя?
Зуммеры
Поколение-Z, то есть дети, которые родились в начале 2000-х годов и просто не представляют себе жизнь без интернета и технологий. Девушка заметила, что зуммеры не боятся смешно кривляться и делать селфи с необычных ракурсов – так они чувствуют себя абсолютно комфортно.
Фото jemimamontague
Миллениалы
Люди, родившиеся в 80-90-х годах, по мнению блогера пытаются сделать практически идеальное селфи в анфас. Из-за этого на их фото часто видно руки.
Фото jemimamontague
Люди среднего возраста
Селфи фанатов Гарри Поттера и женщин среднего возраста отличает то, что они приближают камеру как можно ближе к лицу. При этом они используют ракурс сверху, чтобы глаза казались больше. А вот мужчины такого же возраста наоборот – держат камеру, как правило, очень далеко от лица на вытянутой руке.
Фото jemimamontague
Люди за 50
Те, кому 50-60 лет почему-то часто фотографируют себя снизу, несмотря на то, что такой ракурс показывает их не в лучшем виде. Такие портреты часто можно увидеть на сайтах знакомств.
Фото jemimamontague
70+
А вот если на вашем селфи видно только верхнюю половину лица и потолок на фоне, убедитесь или вам не 70 лет. Именно такие фото делают пожилые люди.
Фото jemimamontague