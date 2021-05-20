Блогер под ником jemimamontague имеет 50 тысяч подписчиков в TikTok, однако видео с шутливым тестом на возраст по селфи, набрало более 800 тысяч просмотров. Девушка обнаружила, что по тому, как человек себя фотографирует, можно определить, к какому поколению он принадлежит.

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Все селфи, которые вы можете увидеть в интернете, блогер разделила на несколько групп. Вы легко узнаете их по основным признакам. А возможно, в одном из этих типов вы увидите и себя?

Зуммеры

Поколение-Z, то есть дети, которые родились в начале 2000-х годов и просто не представляют себе жизнь без интернета и технологий. Девушка заметила, что зуммеры не боятся смешно кривляться и делать селфи с необычных ракурсов – так они чувствуют себя абсолютно комфортно.

Фото jemimamontague

Миллениалы

Люди, родившиеся в 80-90-х годах , по мнению блогера пытаются сделать практически идеальное селфи в анфас. Из-за этого на их фото часто видно руки.

Фото jemimamontague

Люди среднего возраста

Селфи фанатов Гарри Поттера и женщин среднего возраста отличает то, что они приближают камеру как можно ближе к лицу. При этом они используют ракурс сверху, чтобы глаза казались больше. А вот мужчины такого же возраста наоборот – держат камеру, как правило, очень далеко от лица на вытянутой руке.

Фото jemimamontague

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Люди за 50

Те, кому 50-60 лет почему-то часто фотографируют себя снизу, несмотря на то, что такой ракурс показывает их не в лучшем виде. Такие портреты часто можно увидеть на сайтах знакомств.

Фото jemimamontague

70+

А вот если на вашем селфи видно только верхнюю половину лица и потолок на фоне, убедитесь или вам не 70 лет. Именно такие фото делают пожилые люди.