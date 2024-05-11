Які речі повинна мати у своїй шафі будь-яка любителька моди та стилю, щоб завжди виглядати, наче з обкладинки журналу, розповідає Life 24.

До теми Як обрати білизну: відповіді від бренду Anabel Arto

Зручна й ефектна білизна

Гарна та якісна білизна – це основа гардероба кожної жінки, адже саме вона забезпечує першочерговий комфорт та дарує впевненість, без якої жоден образ не вийде бездоганним.

Щоб бути готовою до будь-яких випадків та залишатися гнучкою у виборі подальшого вбрання, найкраще мати щонайменше кілька комплектів класичної білизни базових кольорів – білого або кольору шампань, чорного та тілесного, а також один чи два набори більш яскравого та спокусливого спіднього для особливих приводів.

Знайти чудові комплекти без зайвих зусиль можна в українського бренду Anabel Arto. В асортименті виробника є безліч різноманітних колекцій як більш стриманої білизни, що підійде на щодень, так і варіанти, які стануть родзинкою для романтичних та чуттєвих образів.

До слова, в Anabel Arto діє акція 1+1=3: при покупці двох одиниць трусиків або бра класичних колекцій третя – у подарунок. Таким чином можна оновити свій гардероб та водночас заощадити на шопінгу.

Білизна бренду виготовлена з якісних матеріалів з турботою про комфорт та задоволення жінок. Тож кожна зможе підібрати для себе саме ті вироби, які повністю задовольнятимуть усі запити та надихатимуть виглядати неперевершено.

Найкраще мати білизну для різних випадків / Фото Anabel Arto

Маленька чорна сукня

Стримана сукня чорного кольору довжиною до колін або вище, яку ще у 1920-х роках минулого століття представила французька кутюр'є Коко Шанель, стала безсмертною класикою моди. Цей варіант вбрання варто мати у своєму гардеробі кожній жінці.

Така річ є дуже універсальною, адже за допомогою цього, на перший погляд, простого вбрання можна створити необмежену кількість образів. Додаючи сумочку, комплект прикрас, взуття, шалі чи інші елементи, одну й ту ж сукню легко адаптувати як до вечірнього виходу, так і до робочої зустрічі чи побачення. Маленька чорна сукня дозволяє виглядати органічно та стильно за будь-яких обставин.

Крім того, це традиційне вбрання передбачає мінімум елементів і відрізняється лаконічністю, тож є доволі зручним у носінні. До того ж варіацій чорних суконь так багато, що кожна жінка точно знайде те, що пасує саме їй.

З такою сукнею можна створити безліч образів / Фото Shutterstock

Елегантний костюм

Класичні штани вільного крою та піджак – це стильні й елегантні речі, що вдало доповнять будь-який гардероб. Актуальний костюм відкриває широке поле для експериментів.

Таке вбрання можна використовувати для найрізноманітніших випадків – від ділових зустрічей до прогулянок містом. До того ж костюм можна стилізувати багатьма способами, наприклад, доповнюючи сорочкою, футболкою чи светром, або ж носити піджак та брюки окремо з іншими елементами одягу.

Класичний костюм не надто вибагливий щодо того, яке взуття до нього обрати, тому у результаті можна створювати як образи у стилі casual з кросівками, так і більш елегантні – з туфлями на підборах.

Костюм підійде для багатьох ситуацій / Фото Shutterstock

Джинси з гарною посадкою

У сучасному світі джинси – це чи не найважливіший предмет базового гардероба. Незалежно від моделі та відтінку вони можуть слугувати основою для нескінченної кількості як повсякденних, так і ділових чи романтичних образів.

Обираючи джинси, найголовніше опиратися на комфорт. Ідеальною буде та модель, у якій жінка подобатиметься собі та відчуватиме себе максимально зручно.

Джинси – це незамінна частина гардероба / Фото Shutterstock

Біла сорочка

Гардероб кожної елегантної жінки складно уявити без простої повсякденної білої сорочки. Така блуза з якісного матеріалу – це основа будь-якого стилю та річ, яку можна поєднувати з багатьма елементами вбрання.

Білу сорочку можна заправити у спідницю, поєднати її з улюбленими джинсами або додати до костюма, створюючи абсолютно різні, але гармонійні образи.

Разом з тим до блузи чудово пасуватимуть яскраві прикраси, незвичайні шалики та яскравий макіяж. Це дозволяє розкрити персональний стиль та дає величезну кількість можливостей для самовираження.

Білу сорочку легко доповнити аксесуарами / Фото Shutterstock

Взуття на невеликих підборах

Важко знайти більш базове та зручне взуття, ніж класичні туфлі на невеликих підборах. Така пара пасуватиме до всього – сукні, джинсів, костюму або спідниці.

Взуття має бути елегантним та зручним / Фото Shutterstock

Єдиною не менш універсальною альтернативою можна визнати модні сьогодні лофери. Це туфлі без шнурівки, які найчастіше мають невеликі підбори, але оформлені у менш класичному стилі. Вони є гарним доповненням до багатьох образів та можуть підходити як до повсякденного, так і до більш елегантного вбрання.