Як укласти волосся за допомогою звичайного папірця: цікавий лайфхак

Американська блогерка не користується феном чи плойкою для укладки. Простий папірець та знання фізики – і її волосся просто розкішне вже за кілька секунд.

Дівчина опублікувала корисний лайфхак на своїй сторінці у тіктоці Snconroy. Дивовижно, але її волосся моментально стало гладеньким та м’яким. Відео настільки здивувало користувачів соцмережі, що його переглянули вже 2,5 мільйони разів.

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На початку відео дівчина розчісує своє довге волосся. Одразу видно, що воно стає досить пухнастим через статичну електрику. Зазвичай, щоб позбутися цього ефекту, дівчата використовують спеціальні гелі для вкладання волосся. Але достатньо й простого папірця.

Як виглядало волосся блогерки після розчісування / Скриншот тікток snconroy

Окей, зараз я покажу вам, як "вилікую" своє пухнасте наелектризоване волосся, – розповіла блогерка.

Дівчина обмотала волосся папірцем / Скриншот тікток snconroy

Дівчина взяла шматочок паперу і швидко протерла ним волосся. Воно одразу стало надзвичайно гладеньким. І так, це не магія чи монтаж – лише фізика! Папірчик просто "забирає" статичну електрику.

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Волосся блогерки після процедури із папірцем / Скриншот тікток snconroy

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Блогерка уточнила, що вона використовувала саме антистатичний папір. Однак, на її думку, тут згодиться й звичайний папірець, який варто заздалегідь трішки намочити.