Перед вами добірка крутих фото, які демонструють, як живеться людям із високим зростом. Частенько вони мають певні незручності у повсякденному житті, адже більшість речей розраховані на середньостатистичну людину. Але високі люди не сумують, а навпаки жартують зі своїх нестандартних проблем.

Цікаво Винний вікенд: їдемо до Центру культури вина SHABO

Високі люди завжди можуть побачити себе у дзеркалі!

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Високі люди мають бути дуже витривалими!

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Не забувайте згинатися

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Трішки замаленька...

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Типове фото високої людини

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А це справді проблема!

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Дискримінація...

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Чому це так смішно? (Надпис на футболці "вибачте")

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Крута ідея!

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Ого!

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"Хотіла повечеряти з чоловіком"

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Перельоти – це дуже складно

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