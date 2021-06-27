Перед вами добірка крутих фото, які демонструють, як живеться людям із високим зростом. Частенько вони мають певні незручності у повсякденному житті, адже більшість речей розраховані на середньостатистичну людину. Але високі люди не сумують, а навпаки жартують зі своїх нестандартних проблем.
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Високі люди завжди можуть побачити себе у дзеркалі!
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Високі люди мають бути дуже витривалими!
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Не забувайте згинатися
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Трішки замаленька...
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Типове фото високої людини
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А це справді проблема!
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Дискримінація...
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Чому це так смішно? (Надпис на футболці "вибачте")
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Крута ідея!
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Ого!
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"Хотіла повечеряти з чоловіком"
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Перельоти – це дуже складно
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