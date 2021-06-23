Чоловік на ім’я Роберт був трішки наляканий від такого "сюрпризу", про що розповів у своєму тіктоці Robertibus. Він не сподівався, що на основі його спокійного сімейного відпочинку можна зняти справжній фільм жахів.

Цікаво Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

Блогер Роберт / Скриншот тікток robertibus

Роберт пояснив, що він разом із дружиною, дочкою та песиком Самсоном орендував домівку біля озера на сервісі Airbnb. Чоловік одразу почав вивчати помешкання і через деякий час побачив дивні двері у підлозі. Він не зміг втриматися – хотів подивитися, що там всередині.

Дивні двері, які побачив Роберт / Скриншот тікток robertibus

Роберт відсунув диван, щоб відкрити двері. Перше, що вдалося побачити – старенькі сходи, які вели кудись вниз. Чоловік вирішив не зупинятися: він таки спустився вниз і трішки злякався. Уся кімната була наповнена зеленою рідиною.

У приміщенні була зелена рідина / Скриншот тікток robertibus

Він жартома сказав, що, мабуть, це помешкання казково болотного монстра. Коментатори оцінили гумор чоловіка, але дехто й пояснив, що там насправді сталося:

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Таємна кімната знову відкрита! Бійтеся, вороги спадкоємця!

Це заміський будинок Шрека та Фіони і їх особистий басейн.

Підозрюю, що це фарбник, який господар використав, щоб визначити, звідки у підвал потрапляє вода.

Я працюю житловим інспектором і зразу можну сказати, що у власника проблеми із дренажною системою і підтопленням цього підвалу. Йому потрібно поставити насос.

Згодом Роберт пояснив, що справа не в болотному монстрі, Шреку чи черепашках-ніндзя. Підвал просто затопило, а господар використав фарбник для води. Та виглядає все дійсно моторошно!

Цікаво Дружина розтрощила ноутбук чоловіка через невдалу листівку: що в ній було