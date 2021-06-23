Мужчина по имени Роберт был немного напуган от такого "сюрприза", о чем рассказал в своем тиктоке Robertibus. Он не ожидал, что на основе его спокойного семейного отдыха можно снять настоящий фильм ужасов.

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Блогер Роберт / Скриншот тикток robertibus

Роберт объяснил, что он вместе с женой, дочерью и собакой Самсоном арендовал дом у озера на сервисе Airbnb. Мужчина сразу начал изучать комнаты и через некоторое время увидел странную дверь в полу. Он не смог удержаться – хотел посмотреть, что там внутри.

Странная дверь, которую увидел Роберт / Скриншот титок robertibus

Роберт отодвинул диван, чтобы открыть дверь. Первое, что удалось увидеть – старенькую лестницу, которая вела куда-то вниз. Мужчина решил не останавливаться: он таки спустился вниз и немного испугался. Вся комната была наполнена зеленой жидкостью.

Зеленая жидкость в помещении / Скриншот тикток robertibus

Он в шутку сказал, что, пожалуй, это помещение сказочного болотного монстра. Комментаторы оценили юмор мужчины, но некоторые объяснили, что там на самом деле произошло:

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Тайная комната снова открыта! Бойтесь, враги наследника!

Это загородный дом Шрека и Фионы и их личный бассейн.

Подозреваю, что это краситель, который хозяин использовал, чтобы определить, откуда в подвал попадает вода.

Я работаю жилым инспектором и сразу можно сказать, что у владельца проблемы с дренажной системой и подтоплением этого подвала. Ему нужно поставить насос.​

Впоследствии Роберт объяснил, что дело не в болотном монстре, Шреке или черепашках-ниндзя. Подвал просто затопило, а хозяин использовал краситель для воды. Но выглядит все действительно жутко!

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