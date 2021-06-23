Пожалуй, Даррен Уилсон запомнит нынешний День отца (20 июня) на всю жизнь. Британец в хорошем настроении собирался на работу: он как раз ждал, что почтальон принесет ему открытку от дочери, которая живет в другом городе. К сожалению, ящик был пуст, поэтому Даррен поехал на работу, понимая, что сюрприз увидит уже вечером. Через некоторое время он об этом пожалел.

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Его жена Кэрри осталась дома. Именно она встретила почтальона, который принес поздравительную открытку. Не дождавшись любимого, женщина вскрыла конверт – и у нее просто не осталось слов: в открытке неизвестна леди поздравляла мужа от имени новорожденного ребенка. Керри заподозрила Даррена в измене.

Поздравляю с первым Днем отца того, кто стал моим папой. Когда я впервые увидела тебя, я поняла, что ты лучший отец из всех. Надеюсь, у тебя хороший день. Мне очень нравится обниматься с тобой... Целую и обнимаю. Саммер-Рэй, – было написано в листовке.

Жену просто переполняли эмоции. Она моментально разгромила домашний телевизор, ноутбук мужа и его запасной телефон. Женщина едва не поехала на работу Даррена, чтобы разобраться, но решила все же его дождаться. Это была довольно хорошая идея.

Жена сделала погром в квартире, потому что думала, что муж ей изменяет / Фото Pexels

Разумеется, когда Даррен вернулся домой, его ждала настоящая катастрофа: разъяренная женщина была готова подать на развод. Мужчина не понял, что происходит, пока не взглянул на открытку. Он моментально побежал к местной почтовой службе, чтобы выяснить ситуацию.

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Как оказалось, ему по ошибке отправили не ту открытку.

Для них это простая ошибка, а мне это чуть не стоило жизни... Потом мне сказали, что я все-таки получу открытку от дочери. А я потерял ноутбук, телефон и телевизор, – разочарованно рассказал мужчина.

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Впрочем, жена сразу успокоилась и извинилась за свой срыв. Керри пояснила, что у нее вспыльчивый характер, и она не может с этим ничего сделать. Однако все уже прошло: они с мужем помирились.