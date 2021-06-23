Мабуть, Даррен Вілсон запам’ятає цьогорічний День батька (20 червня) на все життя. Британець в хорошому настрої збирався на роботу: він якраз чекав, що поштар принесе йому листівку від дочки, яка живе в іншому місті. На жаль, скринька була порожня, тому Даррен поїхав на роботу, розуміючи, що сюрприз побачить вже ввечері. Через деякий час він про це пошкодував.

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Його дружина Керрі залишилася вдома. Саме вона зустріла поштаря, який приніс вітальну листівку. Не дочекавшись коханого, жінка розкрила конверт – і в неї просто не залишилося слів: у листівці невідома леді вітала чоловіка від імені новонародженої дитини. Керрі запідозрила Даррена у зраді.

Вітаю з першим Днем батька того, хто став моїм татом. Коли я вперше побачила тебе, я зрозуміла, що ти найкращий батько з усіх. Надіюсь, в тебе хороший день. Мені дуже подобається обійматися з тобою… Цілую й обіймаю. Сам мер-Рей, – було написано у листівці.

Дружину просто переповнювали емоції. Вона моментально розтрощила домашній телевізор, ноутбук чоловіка та його запасний телефон. Жінка ледь не поїхала на роботу Даррена, щоб розібратися, але вирішила все ж його дочекатися. Це була досить хороша ідея.

Жінка влаштувала погром у квартирі, бо думала, що чоловік їй зрадив / Фото Pexels

Зрозуміло, коли Даррен повернувся додому, його чекала справжня катастрофа: розлючена жінка була готова подати на розлучення. Чоловік не зрозумів, що відбувається, доки не глянув на листівку. Він моментально побіг до місцевої поштової служби, щоб вияснити ситуацію.

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Як виявилося, йому помилково відправили не ту листівку.

Для них це проста помилка, а мені це ледь не коштувало життя… Потім мені сказали, що я все-таки отримаю листівку від дочки. А я втратив ноутбук, телефон і телевізор, – розчаровано розповів чоловік.

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Утім, дружина одразу заспокоїлася і вибачилася за свій зрив. Керрі пояснила, що в неї запальний характер, і вона не може з цим нічого зробити. Однак все вже минулося: вони з чоловіком помирилися.