Цю історію розповіла у своєму твітері блогерка під ніком trinity. Все сталося в одному із кафе міста Сент-Пітерсберг (Флорида, США). Розповідь настільки сподобалася користувачам, що набрала вже понад 217 тисяч лайків.

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Дівчина не могла відпочити із подружкою в кафе, бо до них цілий вечір чіплявся настирливий грубіян. Він настільки роздратував дівчат, що це зауважив навіть бармен, який вирішив перевірити, чи все нормально. Хлопець написав дівчатам невелику записку.

Якщо цей хлопець дістає вам, просто переклади своє волосся на інше плече, і я вижену його. Він мене дратує, – йшлося у записці.

Записка від бармена / Фото твітер trinity

Блогерша підтвердила, що після цього бармен підійшов до їхнього столику і спробував вигнати непрошеного гостя. Він сказав йому щиру правду.

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"Залиш у спокої дівчат, які явно в тобі не зацікавлені", – сказав бармен.

Чоловіки почали кричати один на одного, однак грубіян все ж покинув заклад. Дівчата були дуже задоволені: вони переконані, що працівник закладу прекрасно виконав свою роботу.

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Кумедно, але через кілька днів під публікацією у твітері написав сам бармен. Як виявилося, історію продовжилась.

Привіт, це я (бармен). Це смішно, але хлопець, якого я вигнав у неділю ввечері, щойно повернувся в заклад за пивом, але я сказав, що не буду його обслуговувати, – відписав бармен.