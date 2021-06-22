Эту историю рассказала в своем твиттере блогерша под ником trinity. Все произошло в одном из кафе города Санкт-Петербург (Флорида, США). Рассказ настолько понравился пользователям, что набрал уже более 217 тысяч лайков.

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Девушка не могла отдохнуть с подружкой в ​​кафе, потому что к ним целый вечер приставал назойливый грубиян. Он настолько разозлил девушек, что это заметил даже бармен, который решил проверить, все ли нормально. Парень написал девушкам небольшую записку.

Если этот парень раздражает вас, просто переложи свои волосы на другое плечо, и я выгоню его. Он меня раздражает, – говорилось в записке.

Записка от бармена / Фото твитер trinity

Блогерша подтвердила, что после этого бармен подошел к их столику и попытался выгнать непрошеного гостя. Он сказал ему правду.

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"Оставь в покое девушек, которые явно в тебе заинтересованы", – сказал бармен.

Мужчины начали кричать друг на друга, однако грубиян все же покинул заведение. Девушки были очень довольны: они убеждены, что работник заведения прекрасно выполнил свою работу.

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Забавно, но через несколько дней под публикацией в твиттере написал сам бармен. Как оказалось, историю имела интересное продолжение.

Привет, это я (бармен). Это смешно, но парень, которого я выгнал в воскресенье вечером, только что вернулся в заведение за пивом, но я сказал, что не буду его обслуживать, – отписал бармен