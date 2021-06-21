Пользователи соцсетей поделились своими удивительными фотографиями во время отпуска, которые рассмешили уже сотни тысяч человек. Просматривая эти фотографии, трудно сказать, что они вышли неудачными. Ведь это настоящие шедевры, которые обязательно поднимут вам настроение.
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Идеальное фото
Фото твитер hotel_la_pace
Селфи с Моной Лизой...
Фото Reddit Kaiji700m
Девушка несколько часов шла к этому месту, чтобы сфотографироваться. Но все было в тумане
Фото Reddit Grand_Area
Замечательный ракурс!
Фото инстаграм jenithegreat
Не раздражайте обезьянок!
Фото Reddit al666in
Зато башню хорошо видно!
Фото инстаграм arden_cho
"Моя мама училась делать панорамное фото"
Фото инстаграм belinechloe
Минус очки
Фото Reddit bastard_vampire
Фотография со Статуей Свободы
Фото инстаграм maestroben1
А страус очень доволен!
Фото Reddit majikmixx
Страшно!
Фото imgur slyx6
Кусь!
Фото Reddit myfavkitchen
Туман скрыл пейзаж с Великой китайской стены
Рыба оказалась хитрее
Фото Reddit amfree88
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