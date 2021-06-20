Именно здесь можно найти настоящие шедевры, которые хочется пересматривать снова и снова. Кто-то случайно не удержится на ногах в самый неожиданный момент, а кто-то вообще выкинет что-то грандиозное на камеру. Мы подготовили подборку таких забавных фотографий, от которых у вас возникнет только один вопрос: "Как такое вообще могло случиться?» Поехали!
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Дюймовочка
Фото Imgur thund3rbolt/
Кому-то любовь, кому-то – вино
Фото Reddit StuffyUnicorn
Упс
Фото Reddit RoscoeMG
Гости думали, что сейчас зайдет жених. А зашел вот этот парень!
Фото Imgur pseudonordic
Сестра невесты не удержалась на ногах
Фото Reddit GallowBoob
Прекрасная идея для фото!
Фото Reddit Lindsey Marec
Бабушка тоже хотела фотографию!
Фото Reddit theefiveoh
Фотограф поймал идеальный момент
Фото Imgur Saraphan
"Мы идем на дно"
Фото Reddit monitorcable
Это фото было бы значительно хуже без этого человека
Фото Reddit dharmastation
Ой
Фото Imgur scouserdave
Первые 40 лет детства – самые тяжелые в жизни мужчины
Фото Imgur lkiop6
Кто-то устал
Фото oknation.nationtv oknation
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Прекрасное завершение свадьбы
Фото Reddit Benentono