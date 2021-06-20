Саме тут можна знайти справжні шедеври, які хочеться переглядати знову і знову. Хтось випадково не втримається на ногах у найбільш несподіваний момент, а хтось взагалі утне щось грандіозне на камеру. Ми підготували добірку таких кумедних фотографій, від яких у вас виникне лише одне питання: "Як таке взагалі могло статися?" Поїхали!
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Дюймовочка
Фото Imgur thund3rbolt/
Комусь личить кохання, комусь – ігристе
Фото Reddit StuffyUnicorn
Упс
Фото Reddit RoscoeMG
Гості думали, що зараз зайде наречений. А зайшов ось цей хлопець!
Фото Imgur pseudonordic
Сестра нареченої не втрималася на ногах
Фото Reddit GallowBoob
Прекрасна ідея для фото!
Фото Reddit Lindsey Marec
Бабуся теж хотіла фотографію!
Фото Reddit theefiveoh
Фотограф спіймав ідеальний момент
Фото Imgur Saraphan
"Ми йдемо на дно"
Фото Reddit monitorcable
Це фото було б значно гіршим без цього чоловіка
Фото Reddit dharmastation
Ой
Фото Imgur scouserdave
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Фото Imgur lkiop6
Хтось втомився
Фото oknation.nationtv oknation
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Фото Reddit Benentono