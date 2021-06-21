Користувачі соцмереж поділилися своїми найдивнішими фотографіями під час відпустки, які насмішили вже сотні тисяч людей. Переглядаючи світлини, важко сказати, що вони вийшли невдалими. Адже це справжні шедеври, які обов’язково піднімуть вам настрій.

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Ідеальне фото

Фото твітер hotel_la_pace

Селфі з Моною Лізою...

Фото Reddit Kaiji700m

Дівчина кілька годин йшла до цього місця, щоб сфотографуватися. Але все було в тумані

Фото Reddit Grand_Area

Чудовий ракурс!

Фото інстаграм jenithegreat

Не дратуйте мавпочок!

Фото Reddit al666in

Зате вежу добре видно!

Фото інстаграм arden_cho

"Моя мама вчилася робити панорамне фото"

Фото інстаграм belinechloe

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Мінус окуляри

Фото Reddit bastard_vampire

Фотографія зі Статуєю Свободи

Фото інстаграм maestroben1

А страус дуже задоволений!

Фото Reddit majikmixx

Страшно!

Фото imgur slyx6

Кусь!

Фото Reddit myfavkitchen

Туман приховав краєвид із Великої китайської стіни

Фото Reddit zgroh96

Риба виявилася хитрішою

Фото Reddit amfree88

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Фото інстаграм bobbyklootwijk