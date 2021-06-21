Користувачі соцмереж поділилися своїми найдивнішими фотографіями під час відпустки, які насмішили вже сотні тисяч людей. Переглядаючи світлини, важко сказати, що вони вийшли невдалими. Адже це справжні шедеври, які обов’язково піднімуть вам настрій.
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Ідеальне фото
Фото твітер hotel_la_pace
Селфі з Моною Лізою...
Фото Reddit Kaiji700m
Дівчина кілька годин йшла до цього місця, щоб сфотографуватися. Але все було в тумані
Фото Reddit Grand_Area
Чудовий ракурс!
Фото інстаграм jenithegreat
Не дратуйте мавпочок!
Фото Reddit al666in
Зате вежу добре видно!
Фото інстаграм arden_cho
"Моя мама вчилася робити панорамне фото"
Фото інстаграм belinechloe
Мінус окуляри
Фото Reddit bastard_vampire
Фотографія зі Статуєю Свободи
Фото інстаграм maestroben1
А страус дуже задоволений!
Фото Reddit majikmixx
Страшно!
Фото imgur slyx6
Кусь!
Фото Reddit myfavkitchen
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Фото Reddit amfree88
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