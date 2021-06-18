Як справжня королева, вона досить вибіркова: в пару до неї годиться далеко не все вино. Спаржа багата хлорофілом, що надає їй особливий трав'янистий смак. Крім того, вона містить аспарагінову кислоту. Ці фактори роблять підбір вина до неї справжнім викликом. Прекрасно впорається з ним – витримане ігристе, створене за класичним методом – SHABO Classic Brut.

Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Rose сухе

SHABO Classic Brut​ / Фото SHABO

Це ігристе створене з винограду трьох європейських сортів – Піно Блан, Рислінг і Шардоне. Виноградні лози цих сортів придбали в Європі з урахуванням особливостей терруару Шабо і висадили на його найкращих ділянках. Піно Блан, Рислінг і Шардоне – прекрасний купаж. Він забезпечує яскравість, свіжість, вишуканість і елегантність смаку і аромату SHABO Classic Brut.

Це витримане натуральне ігристе створене за класичним методом шампанізації в пляшках з подальшою витримкою не менш ніж 3 роки на тонкому осаді. Завдяки такій тривалій витримці ігристе отримує більш насичений і складний аромат, глибокий смак і тривалий післясмак. При цьому в ньому збережена свіжість, яскрава фруктова і квіткова ароматика, що дуже важливо для ігристих. В ароматі цього вина відчуваються квіти акації і відтінки білих фруктів – стиглого персика, груші. Також в ньому присутні легкі дріжджові ноти – хлібна скоринка, здобне тісто. Смак SHABO Classic Brut – свіжий, округлий, гармонійний, з приємними фруктовими нотами і збалансованою кислотністю.

Таке ігристе стане гідним акомпанементом до вечері зі спаржею – адже класичні ігристі вина давно вже не вважаються виключно аперитивом. Завдяки своїй складній органолептиці вони дуже гастрономічні і прекрасно поєднуються з різними стравами – рибою, птицею, морепродуктами.

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Класичне ігристе – прекрасна пара до морепродуктів / Фото iStock

Пропонуємо вам варіант легкої та вишуканої вечері: витримане ігристе SHABO Classic Brut і лосось зі спаржею і голландським соусом.

Для приготування вам знадобляться:

2 стейки лосося;

100 г зеленої фермерської спаржі;

сіль, мелений перець;

оливкова олія.

Для голландського соусу:

2 яйця;

100 г свіжого вершкового масла;

2 ч.л. білого винного оцту;

1,5 ч.л. лимонного соку;

сіль;

мелений перець (краще білий).

Як готувати

Спочатку приготуйте соус – це найскладніша частина.

Білки і жовтки яєць відділяємо в різний посуд. Масло розтоплюємо, обережно зливаємо сироватку. В окремій піалі змішуємо оцет і лимонний сік. Збиваємо білки міксером і відкладаємо в бік. Збиваємо жовтки, поступово додаючи оцет з лимонним соком. Потім повільно вводимо розтоплене масло, не припиняючи збивати масу. Вона має вийти однорідною, не дуже рідкою і не дуже густою. Збиваємо ще кілька хвилин, солимо і перчимо. Далі обережно вливаємо частину білків – вони зроблять соус більш легким, повітряним. Готово!

Розігріваємо сковорідку-гриль. Спаржу солимо і перчимо, змащуємо оливковою олією. Так само і з стейками: сіль, перець, трохи оливкової олії з обох сторін. Обсмажуємо на добре розігрітій сковорідці спочатку спаржу, потім з обох сторін рибу.

Тепер найтонший момент – подача. На тарілку викладаємо кілька стебел спаржі. Зверху або поруч кладемо рибу. Акуратно поливаємо соусом – ваша їжа не повинна плавати в соусі. Страву можна прикрасити мікрогріном.

Тепер саме час налити ігристе!

Справжня смакота / Фото iStock

SHABO Classic Brut варто подавати добре охолодженим, оптимальна температура – від +8 до +10 С. Свіжість і кислотність в смаку ігристого прекрасно поєднуються із зеленою спаржею, трав'янисті ноти в її смаку і ароматі вступають в діалог з квітковими і фруктовими нотами в ароматиці SHABO Classic Brut, а ніжний смак риби і соусу ідеально поєднуються і збалансовані зі свіжістю ігристого.

Еногастрономічне задоволення вам забезпечене!

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