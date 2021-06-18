Как настоящая королева, она достаточно избирательна: в пару к ней годится далеко не все вино. Спаржа богата хлорофиллом, что придает ей особый травянистый вкус. Кроме того, она содержит аспарагузовую кислоту. Эти факторы делают подбор вина к ней настоящим вызовом. Прекрасно справится с ним – выдержанное игристое, созданное по классическому методу – SHABO Classic Brut.

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Rose сухое

SHABO Classic Brut​ / Фото SHABO

Это игристое создано из винограда трех европейских сортов – Пино Блан, Рислинг и Шардоне. Виноградные лозы этих сортов приобрели в Европе с учетом особенностей терруара Шабо и высадили на его лучших участках. Пино Блан, Рислинг и Шардоне – прекрасный купаж. Он обеспечивает яркость, свежесть, изысканность и элегантность вкуса и аромата SHABO Classic Brut.

Это выдержанное натуральное игристое создано по классическому методу шампанизации в бутылках с последующей выдержкой не менее 3 лет на тонком осадке. Благодаря такой длительной выдержке игристое приобретает более насыщенный и сложный аромат, глубокий вкус и продолжительное послевкусие. При этом в нем сохранена свежесть, яркая фруктовая и цветочная ароматика, что очень важно для игристых. В аромате этого вина чувствуются цветы акации и оттенки белых фруктов – спелого персика, груши. Также в нем присутствуют легкие дрожжевые ноты – хлебная корочка, сдобное тесто. Вкус SHABO Classic Brut – свежий, округлый, гармоничный, с приятными фруктовыми нотами и сбалансированной кислотностью.

Такое игристое станет достойным аккомпанементом к ужину со спаржей – ведь классические игристые вина давно уже не считаются исключительно аперитивом. Благодаря своей сложной органолептике они очень гастрономичны и прекрасно сочетаются с разными блюдами – рыбой, птицей, морепродуктами.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Классическое игристое – прекрасная пара к морепродуктам / Фото iStock

Предлагаем вам вариант легкого и изысканного ужина: выдержанное игристое SHABO Classic Brut и лосось со спаржей и голландским соусом.

Для приготовления вам понадобятся:

2 стейка лосося;

100 г зеленой фермерской спаржи;

соль, свежемолотый перец;

оливковое масло.

Для голландского соуса:

2 яйца;

100 г свежего сливочного масла;

2 ч.л. белого винного уксуса;

1,5 ч.л. лимонного сока;

соль;

свежемолотый перец (лучше белый).

Как готовить

Сначала приготовьте соус – это самая сложная часть.

Белки и желтки яиц отделяем в разную посуду. Масло растапливаем, осторожно сливаем сыворотку. В отдельной пиале смешиваем уксус и лимонный сок. Взбиваем белки миксером и откладываем в сторону. Взбиваем желтки, постепенно добавляя уксус с лимонным соком. Затем медленно вводим растопленное масло, не прекращая взбивать массу. Она должна получиться однородной, не слишком жидкой и не слишком густой. Взбиваем еще пару минут, солим и перчим. Далее осторожно вливаем часть белков – они сделают соус более легким, воздушным. Готово!

Разогреваем сковороду-гриль. Спаржу солим и перчим, смазываем оливковым маслом. Так же и со стейками: соль, перец, немного оливкового масла с обеих сторон. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде сначала спаржу, затем с обеих сторон рыбу.

Теперь самый тонкий момент – подача. На тарелку выкладываем несколько стеблей спаржи. Сверху или рядом кладем рыбу. Аккуратно поливаем соусом – ваша еда не должна плавать в соусе. Блюдо можно украсить микрогрином.

Теперь самое время налить игристое!

Это очень вкусно / Фото iStock

SHABO Classic Brut стоит подавать хорошо охлажденным, оптимальная температура – от +8 до +10 С. Свежесть и кислотность во вкусе игристого прекрасно сочетаются с зеленой спаржей, травянистые ноты в ее вкусе и аромате вступают в диалог с цветочными и фруктовыми нотами в ароматике SHABO Classic Brut, а нежный вкус рыбы и соуса идеально сочетаются и сбалансированы со свежестью игристого.

Эногастрономическое удовольствие вам обеспечено!

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