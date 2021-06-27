Перед вами подборка крутых фото, демонстрирующих, как живется людям с высоким ростом. Зачастую они имеют определенные неудобства в повседневной жизни, ведь большинство вещей рассчитаны на среднестатистического человека. Но высокие люди не унывают, а наоборот шутят со своих нестандартных проблем.
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Высокие люди всегда могут увидеть себя в зеркале!
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Высокие люди должны быть очень выносливыми!
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Не забывайте сгибаться
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Немного маленькая...
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Типовое фото высокого человека
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А это действительно проблема!
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Дискриминация...
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Почему это так смешно? (Надпись на футболке "извините")
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Крутая идея!
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Ого!
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"Хотела поужинать с мужем"
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Перелеты – это очень сложно
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