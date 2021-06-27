Перед вами подборка крутых фото, демонстрирующих, как живется людям с высоким ростом. Зачастую они имеют определенные неудобства в повседневной жизни, ведь большинство вещей рассчитаны на среднестатистического человека. Но высокие люди не унывают, а наоборот шутят со своих нестандартных проблем.

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Высокие люди всегда могут увидеть себя в зеркале!

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Высокие люди должны быть очень выносливыми!

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Не забывайте сгибаться

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Немного маленькая...

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Типовое фото высокого человека

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А это действительно проблема!

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Дискриминация...

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Почему это так смешно? (Надпись на футболке "извините")

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Крутая идея!

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Ого!

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"Хотела поужинать с мужем"

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Перелеты – это очень сложно

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