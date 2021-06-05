Як уникнути сварок через гроші у парі: 5 цінних порад

Починаючи жити разом, молоді пари стикаються з поширеною проблемою: як же тепер розподіляти бюджет? Ця тема стає джерелом регулярних конфліктів у закоханих. Вся справа у неправильному підході до ведення спільного бюджету.

На щастя, порозумітись з партнером і дійти до компромісу, плануючи сімейний бюджет, не так важко. Спробуйте дотримувати кількох корисних порад – і тема фінансів більше ніколи не буде причиною для сварок у вашій родині.

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1. Правила з самого початку

Не покладайтесь з самого початку на легковажне "якось воно буде". Перший крок до порозуміння – це відразу встановити зрозумілі й комфортні для вас обох правила.

Не переймайте повністю "перевірені" системи ведення бюджету – розробіть свою, з урахуванням всіх нюансів. В процесі ви будете її коригувати, але основні цінності бажано обговорити ще до того, як ви почали жити разом.

2. Будьте відверті

Оберіть день, коли ви нікуди не поспішаєте, і спокійно обговоріть фінансові питання. Не приховуйте нічого від партнера, не завищуйте свої доходи та чесно говоріть про те, які витрати для вас в пріоритеті. Розповідати партнеру як про позитивні, так і про негативні фінансові моменти – це нормально, ви вчитесь довіряти одне одному і розв'язувати проблеми разом.

Говоріть про фінансові проблеми відразу / Фото Pexels

3. Використовуйте застосунки

Багатьом людям важко відкритись та довіряти навіть найріднішим, якщо питання стосується грошей. У цьому вам допоможуть спеціальні застосунки для контролю фінансів. До них є доступ кільком людям, тож і ви і ваш партнер легко зможуть побачити, хто і на що витрачає кошти. Це дуже спрощує ведення спільного бюджету.

4. Усе систематизуйте

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Визначте, хто відповідає за те, щоб вчасно подати показники, а хто – за їх оплату, на кому лежить обов'язок оплатити зі спільного рахунку послуги інтернет-провайдера, а хто береться за щомісячну оплату кредитів.

Складіть систему оплати рахунків / Фото Unsplash

Створіть чітку електронну (або просто в блокноті) систему оплати регулярних платежів. В іншому випадку кожен буде покладатись на партнера, а після прострочених термінів оплати, виникатимуть сварки.

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5. Визначте причини конфліктів

Тема грошей часто буває болючою через минулий досвід: негативні установки з родини, бідність, випадки шахрайства тощо. Тому вам може бути важко спокійно ставитись до фінансів. Спробуйте визначити причину ваших конфліктів через фінанси, чому гроші викликають у вас такі емоції. Це допоможе розібратись у собі і не зривати свою злість на партнера.