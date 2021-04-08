Як формується ціна вина? Чому одні вина коштують 2-3 євро, а інші – тисячі, десятки і навіть сотні тисяч євро? Про це ми поговорили з Владом Блюмбергом, Президентом Асоціації "Виноградарі та винороби Одеської області", генеральним директором виноробної компанії Chateau Grona Group.

– Влад, як ви вважаєте, чому французькі вина, наприклад, дорожчі за іспанські і португальські, а італійські дорожчі за аргентинські та українські?

– Не применшуючи заслуг французьких чи італійських виноробів, які створюють справжні витвори мистецтва, зазначу: дуже важливу роль грає "бренд регіону". Люди купують історію, легенду, свою причетність до неї. Вибираючи вино прийнятної для себе цінової категорії, споживач орієнтується насамперед на країну виробництва, а потім вже на конкретну виноробню, сорт винограду або стиль вина.

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– Справа в якості, чи на ціну впливають якісь інші чинники?

– Ціна на вино глобально залежить від поєднання матеріальних і нематеріальних чинників. Матеріальні або економічні фактори містять вартість робочої сили, яка становить левову частку в собівартості винограду, і, відповідно, пляшки вина. Наприклад, в іспанській Ла-Манчі середня зарплата набагато нижча, ніж, скажімо, в тій же Франції.

Обсяги виробництва також дуже впливають на кінцеву вартість вина. Масштабне виробництво може значно знизити собівартість вина: оптові знижки на техніку для збору і переробки винограду, засоби захисту рослин, пляшки та інші комплектуючі для розливу. Наприклад, іспанський кооператив Vina la Virgen виробляє понад 150 мільйонів літрів вина і сусла за сезон – цей обсяг можна порівняти з обсягом виробництва всіх українських виноробень разом узятих. Аналогічна ситуація в Аргентині, Чилі, Австралії – величезні площі виноградників, машинна збірка винограду, технологічність в переробці сировини.

На ціну вина впливають також кліматичні особливості. Посушливий клімат спричиняє необхідність поливу (хоча дуже активно поливати виноградники не можна), в той час як в прохолодних регіонах є ймовірність вимерзання виноградників взимку. І те, і інше тягне додаткові витрати і ризики.

Фото Влад Блюмберг

Далі – транспортні витрати, податки і мита. Для імпортних вин це досить серйозні суми. До того ж чим нижча вартість вина на виноробні, тим більшу частку займають такі витрати в підсумковій ціні на полиці магазину.

Тепер поговоримо про нематеріальні фактори. До них насамперед належить "бренд регіону", про який я вже говорив вище. За інших рівних умов вина Бордо, Бургундії, Тоскани або долини Напа коштують помітно дорожче, ніж ті вина, які створені навіть в сусідніх регіонах. Заради справедливості зазначу, що "преміальні" теруари дійсно відрізняються унікальним кліматом і давніми виноробними традиціями, в них працюють найкращі винороби світу. Тому висока ціна значною мірою виправдана.

Дуже впливають на ціну вина бали в авторитетних рейтингах, призові місця в конкурсах, відгуки популярних енологів і винних блогерів – свого роду "знаки якості", що піднімають ціну в рази. Тут варто розуміти баланс між об'єктивними достоїнствами вина і суб'єктивністю будь-якої оцінки лідерів думок

– Чому сьогодні українське вино часто коштує дорожче, ніж імпортне?

– З 1 січня 2021 року в нас вступило в дію обнулення імпортних мит. Це завершальний етап відкриття ринку України для європейських продуктів, в тому числі і вин. Починаючи з підписання Угоди про асоціацію «Україна-ЄС» мита щорічно знижувалися. Наприклад, в 2020 році вони становили 0,3-0,4 євро за 1 літр європейського вина. Це дуже сприятливі умови для імпорту вин в Україну, тому він росте, витісняючи вітчизняних виробників з полиць магазинів. Якщо в минулому році можна було знайти на полиці європейські вина по 90 гривень за пляшку, то зараз скасування мита дозволить (при збереженні прибутку по всьому логістичному ланцюжку) вийти на роздрібну ціну 65 – 70 гривень. І це, звісно, серйозний виклик для українських вин середньої цінової категорії, бо споживчі стереотипи ( "європейське – значить, краще за вітчизняне") ніхто не відміняв. Крім того, в умовах торішнього зниження врожаю винограду, може збільшитися і імпорт виноматеріалів для розливу в Україні.

Чому так відбувається? На відміну від України, в Євросоюзі виноробство – планово-дотаційна галузь. Причому держава покриває як частину витрат за доглядом за виноградниками, так і витрати на продаж вин і виноматеріалів за межі ЄС. Тому, продаючи вино на зовнішні ринки, європейський винороб може встановлювати більш низькі ціни, тримаючи в голові майбутні компенсації. У нас, на жаль, про таку підтримку державою виноробної галузі не йдеться поки.

Фото Влад Блюмберг

– Чи може українське вино за якістю конкурувати з імпортним?

– Якщо говорити про вина в середній ціновій категорії, тут в будь-якій сліпій дегустації здебільшого переможуть українські вина. Якщо ж говорити про суперпреміальні вина, в цій категорії багатовікові традиції і майстерність кращих виноробів світу встановлюють високу планку. І тільки деякі українські винороби можуть змагатися з виноробами "вищої ліги". Але і вони в Україні, безумовно, є.

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– На що ви рекомендуєте звертати увагу при виборі вин? Як вибирати вина "на кожен день" і для особливих випадків?

– Преміальні вина, вироблені в найкращих виноробних місцевостях світу, коштують стільки, скільки за них готові заплатити покупці. Такі вина – для особливих випадків. Якщо ви поціновувач і можете собі дозволити таку покупку – вони точно не обдурять ваших очікувань.

Фото Влад Блюмберг

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Якщо ж говорити про "вина на кожен день" – особисто я рекомендую при однакових цінах купувати українські вина, або імпортні, але з менш "розкручених" регіонів. В іншому випадку ви ризикуєте придбати просте базове вино, єдина перевага якого – те, що воно зроблено у Франції або Італії і має етикетку на відповідній мові. При цьому в ціні частка самого вина буде значно меншою, ніж доставка, розмитнення, прибуток імпортера і ритейлера, маркетинг та інші супутні витрати.

#купуйтеукраїнське, друзі!

Фото Влад Блюмберг