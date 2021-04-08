Как формируется цена вина? Почему какие-то вина стоят 2-3 евро, а какие-то — тысячи, десятки и даже сотни тысяч евро? Об этом мы поговорили с Владом Блюмбергом, Президентом Ассоциации "Виноградари и виноделы Одесской области", генеральным директором винодельческой компании Chateau Grona Group.

– Влад, как вы считаете, почему французские вина, к примеру, дороже испанских и португальских, а итальянские дороже аргентинских и украинских?

– Не умаляя заслуг французских или итальянских виноделов, создающих настоящие произведения искусства, отмечу: очень важную роль играет "бренд региона". Люди покупают историю, легенду, свою сопричастность к ней. Выбирая вино приемлемой для себя ценовой категории, потребитель ориентируется в первую очередь на страну производства, а потом уже на конкретную винодельню, сорт винограда или стиль вина.

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– Дело в качестве, или на цену влияют какие-то другие факторы?

– Цена на вино глобально зависит от сочетания материальных и нематериальных факторов. Материальные, или экономические, факторы включают в себя стоимость рабочей силы, составляющую львиную долю в себестоимости винограда, и, соответственно, бутылки вина. Например, в испанской Ла-Манче средняя зарплата намного ниже, чем, скажем, в той же Франции.

Объемы производства также очень влияют на конечную стоимость вина. Масштабное производство может значительно снизить себестоимость вина: оптовые скидки на технику для сбора и переработки винограда, средства защиты растений, бутылки и другие комплектующие для розлива. Например, испанский кооператив Vina la Virgen производит более 150 миллионов литров вина и сусла за сезон – этот объем сопоставим с объемом производства всех украинских виноделен вместе взятых. Аналогичная ситуация в Аргентине, Чили, Австралии – огромные площади виноградников, машинная уборка винограда, технологичность в переработке сырья.

На цену вина влияют также климатические особенности. Засушливый климат вызывает необходимость полива (хотя слишком активно поливать виноградники нельзя), в то время как в прохладных регионах есть вероятность вымерзания виноградников зимой. И то, и другое влечет дополнительные затраты и риски.

Фото Влад Блюмберг

Далее – транспортные расходы, налоги и пошлины. Для импортных вин это достаточно серьезные суммы. К тому же чем ниже стоимость закупки вина на винодельне, тем большую долю занимают такие затраты в итоговой цене на полке магазина.

Теперь поговорим о нематериальных факторах. К ним в первую очередь относится "бренд региона", о котором я уже говорил выше. При прочих равных условиях вина Бордо, Бургундии, Тосканы или долины Напа стоят заметно дороже, чем те вина, которые созданы даже в соседних регионах. Справедливости ради отмечу, что "премиальные" терруары действительно отличаются уникальным климатом и давними винодельческими традициями, в них работают лучшие виноделы мира. Поэтому высокая цена в значительной мере оправдана.

Очень влияют на цену вина баллы в авторитетных рейтингах, призовые места в конкурсах, отзывы популярных энологов и винных блогеров — своего рода "знаки качества", поднимающие цену в разы. Здесь стоит понимать баланс между объективными достоинствами вина и субъективностью любой оценки лидеров мнений.

– Почему сегодня украинское вино зачастую стоит дороже, чем импортное?

– С 1 января 2021 года у нас вступило в действие обнуление импортных пошлин. Это завершающий этап открытия рынка Украины для европейских продуктов, в том числе и вин. Начиная с подписания Соглашения об ассоциации "Украина-ЕС" пошлины ежегодно снижались. Например, в 2020 они составляли 0,3-0,4 евро за 1 литр европейского вина. Это очень благоприятные условия для импорта вин в Украину, поэтому он растет, вытесняя отечественных производителей с полок магазинов. Если в прошлом году можно было найти на полке европейские вина по 90 грн/бут, то сейчас отмена пошлины позволит (при сохранении прибыли по всей логистической цепочке) выйти на розничную цену 65 – 70 гривен. И это, конечно, серьезный вызов для украинских вин средней ценовой категории, так как потребительские стереотипы ("европейское – значит, лучше отечественного") никто не отменял. Кроме того, в условиях прошлогоднего снижения урожая винограда, может увеличиться и импорт виноматериалов для розлива в Украине.

Почему так происходит? В отличие от Украины, в Евросоюзе виноделие – планово-дотационная отрасль. Причем государство покрывает как часть расходов по уходу за виноградниками, так и расходы на продажу вин и виноматериалов за пределы ЕС. Таким образом, продавая вино на внешние рынки, европейский винодел может устанавливать более низкие цены, держа в голове будущие компенсации. У нас, к сожалению, о такой поддержке государством винодельческой отрасли речь не идет пока.

Фото Влад Блюмберг

– Может ли украинское вино по качеству конкурировать с импортным?

– Если говорить о винах в средней ценовой категории, здесь в любой слепой дегустации по большей части победят украинские вина. Если же говорить о суперпремиальных винах, в этой категории многовековые традиции и мастерство лучших виноделов мира устанавливают высокую планку. И только некоторые украинские виноделы могут соперничать с виноделами "высшей лиги". Но и они в Украине, безусловно, есть.

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– На что вы рекомендуете обращать внимание при выборе вин? Как выбирать вина "на каждый день" и для особых случаев?

– Премиальные вина, произведенные в лучших винодельческих местностях мира, стоят "столько, сколько за них готовы заплатить покупатели". Такие вина – для особых случаев. Если вы ценитель и можете себе позволить такую покупку – они точно не обманут ваших ожиданий.

Фото Влад Блюмберг

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Если же говорить о "винах на каждый день" – лично я рекомендую при сопоставимых ценах покупать украинские вина, либо импортные, но из менее "раскрученных" регионов. В противном случае вы рискуете купить простое базовое вино, единственное достоинство которого – то, что оно сделано во Франции или Италии и имеет этикетку на соответствующем языке. При этом в цене доля самого вина будет значительно меньше, чем доставка, растаможка, прибыль импортера и ритейлера, маркетинг и прочие сопутствующие расходы.

#купуйтеукраїнське, друзья!

Фото Влад Блюмберг