Что мы знаем о Шардоне — одном из самых популярных сортов винограда в мире? Вот несколько интересных фактов из его "биографии".

Родина Шардоне — Бургундия, а название его происходит от названия бургундской деревушки Шардоне, в которой, очевидно, активно рос чертополох (chardon переводится с французского как "чертополох").

Интересно Визитная карточка: десертное белое вино SHABO Reserve Мускат Оттонель

По легенде, первый успех пришел к Шардоне более 1200 лет назад. Французский император Карл Великий неаккуратно пил вино, и его жене очень не нравилось, как красное вино окрашивало его светлую бороду. Поэтому она приказала высадить белый сорт винограда и подавать мужу созданное из него вино. Так появились знаменитые виноградники Кортон-Шарлемань, которые и поныне славятся своими Шардоне.

В 1976 году никому не известная калифорнийская винодельня Chateau Montelena победила в профессиональной слепой дегустации вин во Франции, которую организовал винный критик Стивен Спуррье (об этих событиях рассказывается в фильме Bottle Shock). Эту дегустацию назвали The Judgement of Paris – "Суд Парижа". Шардоне от Chateau Montelena обошло вина лучших французских виноделен, повергнув французов в шок. Эта дегустация положила начало всемирной славе Шардоне. Кстати, одну из последних бутылок Шардоне от Chateau Montelena урожая 1973 года (легендарный винтаж, выигравший "Суд Парижа"), продали с аукциона за $11325.

В 2002 году в Великобритании 65 новорожденных девочек назвали именем Шардоне. Возможно, всему виной сериал "Жены футболистов", в котором так звали одну из героинь, но мы уверены, что главная причина – невероятная популярность этих прекрасных вин. И имя красивое.

Фото iStock

Из винограда сорта Шардоне создают очень разные вина. Знаменитые вина Шабли – сухие, минеральные, кислотные – делают из винограда Шардоне, произрастающего в регионе Шабли, славящегося особыми почвами. Шардоне является одним из нескольких официальных сортов региона Шампань. Он обязательно присутствует в купажах всех шампанских. Если на бутылке шампанского написано blanc des blancs – это шампанское создано исключительно из Шардоне.

Вдохновились? Давайте дегустировать! Вино нашего ужина – замечательное SHABO Reserve Chardonnay.

Фото: SHABO

Это тихое белое сухое вино из сорта Шардоне, лозы которого были завезены в Шабо из Европы. Вино выдержано в дубовом французском баррике в течение 6 месяцев. В аромате SHABO Reserve Chardonnay доминируют ноты белых фруктов и ягод – персика, абрикоса, облепихи. Также ощущаются свойственные терруару Шабо минеральные ноты и красивые, элегантные ноты выдержки. Вкус этого вина также порадует ценителей: свежий, округлый, фруктовый, с продолжительным и приятным послевкусием.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Как подобрать идеальную гастрономическую пару к этому вину? Вариантов может быть много – это и рыба, и блюда из белого мяса птицы – курицы, индейки, и морепродукты. Однако мы предлагаем вам обратить внимание на европейский специалитет, который прекрасно готовится из локальных продуктов: готовим мидии в сливочном соусе.

Фото iStock

Приготовить это блюдо мы предлагаем по бельгийскому рецепту, но из украинских, черноморских мидий. Запивать – конечно же, отменным украинским Шардоне SHABO Reserve

Итак, мидии.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 кг мидий в створках

1 луковица шалотт

2 зубчика чеснока

60 г порея

100 мл сухого белого вина

150 мл сливок

несколько веточек петрушки

оливковое масло

Как готовить

Если вы имеете дело с замороженными мидиями, их лучше разморозить, процедив и собрав всю жидкость, которая выделится в процессе.

Возьмите вместительную кастрюлю с толстыми стенками, поставьте ее на средний огонь и добавьте пару ложек оливкового масла. Масло слегка нагрейте и обжарьте в нем мелко нарезанный чеснок, лук и порей, постоянно помешивая овощи, чтобы они не пригорели. Когда овощи станут мягкими, влейте вино и доведите его до кипения (если вы используете замороженные мидии, вместе с вином добавьте в кастрюлю жидкость, которая выделилась при их разморозке).

Доведите содержимое кастрюли до кипения и добавьте мидии, накройте кастрюлю крышкой и увеличьте огонь. Через минуту слегка встряхните кастрюлю; еще через пару минут влейте сливки, перемешайте соус и тушите все это еще 1-2 минуты, после чего снимите кастрюлю с огня. Не дайте соусу закипеть после того, как вы добавили сливки, иначе они могут свернуться – это будет некрасиво. В конце добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.

Ваши мидии готовы – их нужно сразу же подавать к столу, иначе они станут “резиновыми” и невкусными! Подавать рекомендуем со свежим багетом, которым следует вымакивать соус. Также пригодятся столовые ложки — соус настолько хорош, что вам не захочется упустить ни капли!

SHABO Reserve Chardonnay идеально подойдет к этому блюду. Минеральные ноты в аромате этого вина гармонично перекликаются с характерным морским вкусом мидий, в то время как достаточно полное тело и структура замечательно "сотрудничают" с деликатным сливочным соусом. Попробуйте – это невероятно вкусно! Bon appetit!

Приобрести SHABO Reserve Chardonnay можно в интернет-магазине shaboshop.