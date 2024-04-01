Як просто й швидко визначити тип шкіри: цікавий лайфхак від експерта

Доглядові засоби варто обирати залежно від того, суха, жирна чи комбінована шкіра. Однак неправильно підібрана косметика може лише нашкодити, тому варто точно знати свій тип.

Якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, то допоможе його визначити простий тест. Зірковий дерматолог Шерін Ідріс розповіла, що для цього треба виділити усього кілька хвилин.

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Як визначити свій тип шкіри

Дерматолог розповіла, що для визначення типу шкіри необхідно просто вмитися й насухо витерти обличчя. За 30 хвилин стане зрозуміло, який саме тип ви маєте.

Вимийте обличчя, витріть його насухо і нічого не робіть – просто чекайте. Якщо через 30 хвилин ваша шкіра лущиться, ймовірно, ви маєте суху шкіру й ваша шкіра виробляє замало себуму,

– розповіла дерматологиня.

Якщо шкіра за 30 хвилин шкіра не суха, не лущиться, то ви власник жирної шкіри. Втім, багато жінок мають комбіновану шкіру. У таких випадках частина обличчя буде жирною, а інша – бути сухою.

Окрім того, якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра стягнута й виникає відчуття "скрипучості", то, за словами Шерін Індріс, це свідчить про зневоднення. Варто зауважити, що це не суха шкіра, а лише та, що потребує додаткового зволоження.

Як визначити свій тип шкіри: дивіться відео

Наостанок Шерін Ідріс підкреслила, що не існує нормального типу шкіри. Дерматологиня пояснила, що у жінок можуть відбуватися гормональні коливання – це впливає на тип шкіри.