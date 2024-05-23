Прості та трендові укладки для боб каре: приклади зачісок, які зможе повторити кожна

Стрижки боб та каре не втрачають своєї актуальності протягом багатьох років, і у 2024 залишаються трендовими. Існує думка, що таку зачіску складно вкладати, втім вона є хибною.

Звісно, коротке волосся необхідно вкладати кожного дня, однак для цього не потрібно спеціальних навичок. Достатньо опанувати круглий гребінець, а також навчитися користуватися плойкою, випрямлячами чи бігуді.

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Приклади простих, але стильних укладок

Існує чимало різновидів боб каре, яке навіть можна самостійно підстригти вдома, однак наступні варіанти укладок пасуватимуть до різних стрижок.

Рівний боб з проділом по центру

Такий варіант укладки, певно, є одним з найпростіших, адже достатньо вирівняти волосся й зробити проділ по центру. Варто не забувати про зволоження, адже тоді волосся матиме неймовірне сяйво. Кінчики волосся можна підкрутити всередину за допомогою круглого гребінця. Щоб укладка якомога довше зберігала свій вигляд, її варто зафіксувати лаком.

До слова, модель та інфлюенсерка Гейлі Бібер вже протягом кількох років обирає стрижку боб, яку вкладає у різний спосіб.

Об'ємна укладка

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Стильний та вишуканий вигляд має боб, для укладки котрого використовують великі бігуді. Щоб зачіска мала об'ємний вигляд, необхідно злегка зволожене волосся накрутити на бігуді й просушити феном. У такому вигляді зачіску варто залишити на деякий час, а після – зняти бігуді, розправити волосся руками й злегка розчесати його гребінцем.

Як зробити об'ємну укладку боб каре: дивіться відео

Пляжні локони

Неймовірний і романтичний образ створюють пляжні локони на короткому волоссі. Така укладка буде чудовим вибором для світського заходу чи побачення з коханою людиною. Щоб її повторити, варто скористатися плойкою або випрямлячем, за допомогою якого також можна створити легкі локони.

Пляжні локони на боб каре: дивіться відео

Зачесане назад волосся

Елегантний та доволі стриманий вигляд має боб каре, яке зачесане назад. Така укладка особливо підкреслює вилиці та пасуватиме до офіційних заходів. До слова, таку укладку можна також поєднувати з ефектом мокрого волосся. Така укладка точно не залишиться без уваги, а компліменти лунатимуть постійно.

Сара Полсон із зачесаним назад волоссям: дивіться фото

Бічний проділ

Нині у тренді різні аксесуари для волосся, тому боб каре також можна ними стилізувати. До прикладу, можна вирівняти волосся, зробити бічний проділ і частину пасм закріпити над вухом елегантною шпилькою. За допомогою гелю можна також створити ефект вологого волосся, що матиме дуже стильний вигляд.

Бічний проділ з боб каре: дивіться фото

Ці варіанти укладок здаються простими, однак вони мають та вишуканий вигляд. Ба більше, такі укладки пасуватимуть до будь-якої події.