Конечно, короткие волосы необходимо укладывать каждый день, однако для этого не нужно специальных навыков. Достаточно овладеть круглый гребешок, а также научиться пользоваться плойкой, выпрямителями или бигуди.

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Примеры простых, но стильных укладок

Существует немало разновидностей боб каре, которое даже можно самостоятельно подстричь дома, однако следующие варианты укладок подойдут к различным стрижкам.

Ровный боб с пробором по центру

Такой вариант укладки, вероятно, является одним из самых простых, ведь достаточно выровнять волосы и сделать пробор по центру. Стоит не забывать об увлажнении, ведь тогда волосы будут иметь невероятное сияние. Кончики волос можно подкрутить внутрь с помощью круглой расчески. Чтобы укладка как можно дольше сохраняла свой вид, ее следует зафиксировать лаком.

К слову, модель и инфлюенсерка Хейли Бибер уже в течение нескольких лет выбирает стрижку боб, которую укладывает разными способами.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Объемная укладка

Стильный и изысканный вид имеет боб, для укладки которого используют большие бигуди. Чтобы прическа имела объемный вид, необходимо слегка увлажненные волосы накрутить на бигуди и просушить феном. В таком виде прическу стоит оставить на некоторое время, а после – снять бигуди, расправить волосы руками и слегка расчесать их расческой.

Как сделать объемную укладку боб каре: смотрите видео

Пляжные локоны

Невероятный и романтический образ создают пляжные локоны на коротких волосах. Такая укладка будет отличным выбором для светского мероприятия или свидания с любимым человеком. Чтобы ее повторить, стоит воспользоваться плойкой или выпрямителем, с помощью которого также можно создать легкие локоны.

Пляжные локоны на боб каре: смотрите видео

Зачесанные назад волосы

Элегантный и довольно сдержанный вид имеет боб каре, которое зачесано назад. Такая укладка особенно подчеркивает скулы и подойдет для официальных мероприятий. К слову, такую укладку можно сочетать с эффектом мокрых волос. Такая укладка точно не останется без внимания, а комплименты будут звучать постоянно.

Сара Полсон с зачесанными назад волосами: смотрите фото

Боковой пробор

Сейчас в тренде различные аксессуары для волос, поэтому боб каре можно ими стилизовать. К примеру, можно выровнять волосы, сделать боковой пробор и часть прядей закрепить над ухом элегантной заколкой. С помощью геля можно создать эффект влажных волос, что будет иметь очень стильный вид.

Боковой пробор с боб каре: смотрите фото

Эти варианты укладок кажутся простыми, однако они имеют и изысканный вид. Более того, такие укладки подойдут к любому событию.