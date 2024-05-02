Многие женщины имеют сильное желание собственноручно подстричь волосы. Как сделать трендовый боб собственноручно в домашних условиях – расскажет Life 24.

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Как подстричь каре в домашних условиях

Наверное, каждая девушка пыталась самостоятельно подстричь волосы. Впрочем, конечный результат мог быть совсем не таким, как ожидалось. Такое случается из-за того, что техника стрижки не соблюдается.

Понятное дело, не профессиональному парикмахеру в домашних условиях очень сложно ровно подстричь волосы, а особенно каре. Поэтому чтобы новая стрижка имела красивый вид, необходимо придерживаться простых правил.

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Сначала необходимо слегка намочить волосы, а после этого – тщательно расчесать и сделать несколько хвостов внизу. На каждый хвост необходимо по две резинки для волос: одна будет держать волосы у корней, а вторая – на желаемой длине боб-каре. Количество таких хвостов зависит от естественной густоты волос, но их должно быть не менее 4.

Нижние резинки для волос должны быть закреплены на одинаковой длине, ведь от этого будет зависеть ровная линия боб-каре. После этого можно начинать стрижку. Обрезать волосы стоит над нижней резинкой острыми ножницами.

Боб-каре в домашних условиях: смотрите видео

После этого стоит выровнять линию боб-каре, а также можно профилировать кончики, чтобы уменьшить густоту волос. Важно, чтобы во время стрижки волосы оставались влажными, ведь так их проще стричь.

Впрочем, некоторые женщины собственноручно стригут боб-каре и на сухих волосах и без хвостов. Однако новичкам такой способ лучше не тестировать.

Стрижка боб-каре на сухих волосах: смотрите видео

Как сделать боб-каре своими руками: смотрите видео

Женщинам с длинными волосами может быть сложно определить одинаковую длину волос. В таких случаях можно воспользоваться любыми предметами, которые помогут измерить ровную линию. В крайнем случае, длину можно измерить с помощью сантиметровой ленты или линейки.