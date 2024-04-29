Одной из самых универсальных коротких стрижек является боб-каре. Как оно выглядит и кому подойдет, рассказывает Life 24.

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Что такое баб-каре

Боб-каре – это одна из самых популярных стрижек, сочетающая в себе признаки каре и боба. Благодаря положительным качествам от обеих причесок, боб-каре обеспечивает плавные переходы и создает эффектную форму стрижки.

Главное преимущество этой прически – это невероятный объем, который держится на любой структуре локонов. Неважно, тонкие у вас волосы или густые, боб-каре все равно будет выглядеть идеально.

Как выглядит боб-каре: смотрите фото

В целом классический вариант стрижки выполняется на короткой длине. Именно этот вариант боб-каре считают самым популярным и наиболее универсальным. Основа такой прически – объем на макушке, а также затылочные и боковые пряди, которые опускаются чуть ниже ушей.

В то же время немного разнообразить классическую форму боб-каре можно с помощью удлиненной челки. Такой способ позволит создать модный вариант асимметричной стрижки.

Кому подойдет боб-каре

Удивительная форма, практичность и универсальность позволили этой прическе завоевать внимание всех женщин. Выбирая боб-каре, можно не волноваться о том, подойдет ли эта стрижка, ведь она подходит под любую форму и структуру лица, именно поэтому является такой популярной. Для идеального результата достаточно учесть только тип своих волос.

Обладательницам тонких кудрей парикмахеры советуют делать ровный боб одной длины, без прядей и слоев. Максимально объемным будет выглядеть длинный боб, с длиной волос до ключиц.

Как может выглядеть стрижка: смотрите фото

В то же время, поскольку густые волосы сложнее укладывать, их обладательницам стоит обратить внимание на профилированный боб. Нужно убрать больше прядей сзади и на затылке и практически ничего не трогать возле лица. Так получится идеальная форма.

Зато женщинам с вьющимися волосами нужно быть осторожными, чтобы не переусердствовать с длиной. Также важно придерживаться многослойности, потому что ровный боб может иметь скучный и не самый лучший вид.