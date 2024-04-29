Однією з найбільш універсальних коротких стрижок є боб-каре. Як воно виглядає і кому пасуватиме, розповідає Life 24.

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Що таке баб-каре

Боб-каре – це одна із найпопулярніших стрижок, що поєднує у собі ознаки каре та боба. Завдяки позитивним якостям від обох зачісок, боб-каре забезпечує плавні переходи та створює ефектну форму стрижки.

Головна перевага цієї зачіски – це неймовірний об’єм, який тримається на будь-якій структурі локонів. Неважливо, тонке у вас волосся або густе, боб-каре все одно виглядатиме ідеально.

Як виглядає боб-каре: дивіться фото

Загалом класичний варіант стрижки виконується на короткій довжині. Саме цей варіант боб-каре вважають найпопулярнішим та найбільш універсальним. Основа такої зачіски – об’єм на маківці, а також потиличні та бічні пасма, які опускаються трохи нижче вух.

Водночас трішки урізноманітнити класичну форму боб-каре можна за допомогою видовженого чубчика. Такий спосіб дозволить створити модний варіант асиметричної стрижки.

Кому підійде боб-каре

Дивовижна форма, практичність та універсальність дозволили цій зачісці завоювати увагу всіх жінок. Обираючи боб-каре, можна не хвилювати про те, чи пасуватиме ця стрижка, адже вона підходить під будь-яку форму та структуру обличчя, саме тому є такою популярною. Для ідеального результату достатньо врахувати лише тип свого волосся.

Власницям тонких кучерів перукарі радять робити рівний боб однієї довжини, без пасом і шарів. Максимально об'ємним буде виглядати довгий боб, з довжиною волосся до ключиць.

Як може виглядати стрижка: дивіться фото

Водночас, оскільки густе волосся складніше укладати, його власницям варто звернути увагу на профільований боб. Потрібно прибрати більше пасом ззаду та на потилиці й практично нічого не чіпати біля обличчя. Так вийде ідеальна форма.

Натомість жінкам із кучерявим волоссям потрібно бути обережними, щоб не перестаратися з довжиною. Також важливо дотримуватися багатошаровості, бо рівний боб може мати нудний і ненайкращий вигляд.