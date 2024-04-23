Як виглядає ця нова актуальна зачіска та кому з жінок вона підходить, розповідаємо далі.

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Що таке стрижка гібро-боб

Стрижка гідро-боб має величезну популярність серед знаменитостей. Гейлі Бібер, Флоренс П'ю, Марго Роббі, Дженніфер Лопес і Шарліз Терон вже встигли з'явитися на червоних доріжках з такою зачіскою. Її актуальність легко пояснити – це вишукана та стильна зачіска, яка личить всім.

Особливість стрижки полягає у поєднанні боба з ефектом мокрого волосся. Вона дозволяє прибрати локони з обличчя та отримати витончений вигляд завдяки текстурі та блискучому вигляду.

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Стрижка гідро-боб: дивіться фото

Стиліст Том Сміт, який і вигадав цю зачіску, каже, що вона може бути адаптована для кожної жінки, підкреслюючи її риси обличчя.

Використання засобів для укладання надає зачісці чіткість і фіксацію, що робить її відмінною стрижкою для тих, хто хоче, щоб волосся було одночасно контрольованим і вишуканим. Мені подобається, коли його заправляють за одне або обидва вуха, і я думаю, що в поєднанні з бічним проділом вона має чудовий вигляд,

– зазначив майстер.

Як виглядає гідро-боб: дивіться фото

Він додав, що ця стрижка не потребує особливого догляду. Потрібно лише домогтися вологого вигляду волосся за допомогою засобів для укладання.

Крім того, гідро-боб можуть зробити жінки з різною формою обличчя, вибираючи відповідне укладання волосся. Стрижка також відмінно приховає проблему тонкого і рідкого волосся або підкреслить текстуру густих і кучерявих локонів.