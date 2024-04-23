Как выглядит эта новая актуальная прическа и кому из женщин она подходит, рассказываем далее.

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Что такое стрижка гибро-боб

Стрижка гидро-боб имеет огромную популярность среди знаменитостей. Хейли Бибер, Флоренс Пью, Марго Робби, Дженнифер Лопес и Шарлиз Терон уже успели появиться на красных дорожках с такой прической. Ее актуальность легко объяснить – это изысканная и стильная прическа, которая подходит всем.

Особенность стрижки заключается в сочетании боба с эффектом мокрых волос. Она позволяет убрать локоны с лица и получить изящный вид благодаря текстуре и блестящему виду.

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Стилист Том Смит, который и придумал эту прическу, говорит, что она может быть адаптирована для каждой женщины, подчеркивая ее черты лица.

Использование средств для укладки придает прическе четкость и фиксацию, что делает ее отличной стрижкой для тех, кто хочет, чтобы волосы были одновременно контролируемыми и изысканными. Мне нравится, когда его заправляют за одно или оба уха, и я думаю, что в сочетании с боковым пробором она выглядит великолепно,

– отметил мастер.

Как выглядит гидро-боб: смотрите фото

Он добавил, что эта стрижка не требует особого ухода. Нужно лишь добиться влажного вида волос с помощью средств для укладки.

Кроме того, гидро-боб могут сделать женщины с разной формой лица, выбирая подходящую укладку волос. Стрижка также отлично скроет проблему тонких и редких волос или подчеркнет текстуру густых и вьющихся локонов.