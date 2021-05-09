Як яскравий колір волосся змінює жінку: 15 крутих перевтілень

9 травня 2021 , 11:18
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Джерело:

Reddit

Якщо хочеться змін – не бійтеся експериментувати! Ці яскраві красуні помалювали своє волосся у незвичні кольори – і не прогадали. Результат вийшов просто вау!

Ми зібрали для вас 15 прикладів таких розкішних перевтілень, які вас здивують. Надихаймося на зміни разом з Life 24!

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Яка вогняна красуня!

Фото Reddit

Нестандартний колір, але наскільки він пасує цій дівчині!

Фото Reddit

Вау!

Фото Reddit

І до, і після ця дівчина виглядає прекрасно!

Фото Reddit

Так красиво!

Фото Reddit

Цікаво виглядає

Фото Reddit

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Який колір личить більше цій дівчині?

Фото Reddit

Просто казково!

Фото Reddit

Ну хіба не фантастично?

Фото Reddit

І справа, і зліва дуже яскраво!

Фото Reddit

"Після 10 років рудого кольору я вирішила, що настав час змін"

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Красиві зміни

Фото Reddit

Ух ти!

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Чудовий колір!

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Дуже мило!

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Автор: Петро Синєокий