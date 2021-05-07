Інколи люди хочуть настільки красиво виглядати на фотографіях, що втрачають відчуття реальності. Так і створюють світлини із аномально широкими стегнами, сідницями і гігантськими губами. Перед вами – добірка таких кумедних фотографій, на яких більше питань, ніж відповідей.

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Який красивий фотошоп!

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Фільтри роблять справжні дива

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Трішки дівчина перестаралася

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Дзеркало не може "збрехати"

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Ого!

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Нічого собі!

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Трішки підлетіли

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Що з плечима?

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Оце так обробка!

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Дивненьке фото

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Яке обличчя!

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Величенькі стегна!

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Жінка-змія

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Мій секрет – тренажерка і фотошоп!

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Які очі...

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