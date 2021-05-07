Иногда люди хотят настолько красиво выглядеть на фотографиях, что теряют чувство реальности. Так и создают снимки с аномально широкими бедрами, ягодицами и гигантскими губами. Перед вами – подборка таких забавных фотографий, на которых больше вопросов, чем ответов.

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Какой красивый фотошоп!

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Фильтры делают настоящие чудеса

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Девушка перестаралась

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Зеркало не может "соврать"

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Ого!

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Ничего себе!

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Немного подлетели

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Что с плечами?

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Вот это обработка!

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Странненькое фото

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Какое лицо!

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Большые бедра!

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Женщина-змея

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Мой секрет – тренажерка и фотошоп!

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Какие глаза...

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