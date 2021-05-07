Иногда люди хотят настолько красиво выглядеть на фотографиях, что теряют чувство реальности. Так и создают снимки с аномально широкими бедрами, ягодицами и гигантскими губами. Перед вами – подборка таких забавных фотографий, на которых больше вопросов, чем ответов.
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