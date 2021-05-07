Видео, которое пользователь TikTok под ником higbogg выложил на своей странице, просмотрели почти 15 миллионов раз! На нем влюбленная пара устроила пикник, прихватив с собой несколько пакетов с KFC. Девушка только взяла в руки булочку, как парень предложил ее сфотографировать на память. Любимая и не догадывалась, какой сюрприз ее ждет.

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Разломав бисквит пополам, вместо начинки она увидела неожиданную находку – обручальное кольцо. Девушка сильно удивилась, ее реакция была просто сумасшедшей. Девушка явно не ожидала такого поворота события, она начала пищать и кричать к своему возлюбленному: "Ты что, шутишь надо мной? Ты шутишь?».

Реакция девушки на предложение / Фото TikTok higbogg

Парень спросил "Ты выйдешь за меня?" , ожидая положительного ответа. Однако девушка продолжала удивленно спрашивать: "Ты шутишь?" . Сразу и не понятно, она настолько радуется такому сюрпризу, или оригинальное предложение в виде булочки с KFC стало для нее скорее неприятной неожиданностью.

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Вот то самое видео, которое быстро стало вирусным из-за такой ​​неоднозначной реакции девушки:

Большинству пользователей такое необычное предложение понравилось:

Это самая искренняя реакция на предложение, которую я видел.

KFC должен сделать из этого рекламный ролик.

Представьте, если бы вам сделали предложение с куском хлеба.

Если KFC не устроит их свадьбы, я сойду с ума.

Уже в следующем видео девушка показала руку с обручальным кольцом, а следовательно, она все же согласилась на предложение своего возлюбленного. Парень подписал видео: "Я никогда не думал, что буду предлагать девушке своей мечты выйти за меня замуж с бисквитом с KFC".