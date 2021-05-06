Ташика Смит – 22-летняя британская студентка, которая поняла, что онлайн-отношения – это довольно плохая идея. Еще в 2019 году она познакомилась с парнем по имени Аарон в приложении для знакомств.

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Несколько переписок – и Ташика почувствовала, что у них точно может выйти нечто большее! Однако были и проблемы – они никак не могли встретиться. Но со временем девушка перестала обращать на это внимание: общение становилось все более романтичным и пара начала встречаться через Интернет.

Через год переписок парень неожиданно перестал отвечать на сообщения.Однако через несколько месяцев он снова возобновил общение.

Тогда он сказал, что любит меня, и я все простила. Мы планировали первую встречу, но обстоятельства очень мешали, – рассказала Ташика.

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Девушка не понимала, что происходит. Поэтому обратилась за помощью к местному журналисту, который занимался детективными расследованиями. Он раскрыл главный секрет парня, который безумно шокировал Ташику.

Как оказалось – никакого Аарона никогда не существовало. Это была фейковая страница ее подружки Сунисы. Она переживала, что Ташика страдает от предыдущих отношений, поэтому решила помочь ей отвлечься. Но вся затея затянулась на долгие 2 года. Это очень разочаровало Ташику.

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"Я не понимаю, зачем было меня затягивать в такую ​​нелепую ситуацию. Я просто хотела быть счастливой и найти себе парня. Это издевательство", – рассказала студентка.