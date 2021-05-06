Ташіка Сміт – 22-річна британська студентка, яка зрозуміла, що онлайн-стосунки – це досить погана ідея. Ще в 2019 році вона познайомилася з хлопцем на ім’я Аарон у додатку для знайомств.

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Кілька переписок – і Ташіка відчула, що у них точно може вийти щось більше! Однак були й проблеми – вони ніяк не могли зустрітися. Та з часом дівчина перестала звертати на це увагу: спілкування ставало все романтичнішим і пара почала зустрічатися через Інтернет.

Через рік переписок хлопець неочікувано перестав відповідати на повідомлення. Ташіка подумала, що Аарон більше не повернеться. Однак через кілька місяців він знову відновив спілкування.

Тоді він сказав, що любить мене, і я все пробачила. Ми планували першу зустріч, але обставини дуже заважали, – розповіла Ташіка.

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Дівчина не розуміла, що відбувається. Тому звернулася за допомогою до місцевого журналіста, який займався детективними розслідування. Він розкрив головний секрет хлопця, який шалено шокував Ташіку.

Як виявилося – ніякого Аарона ніколи не існувало. Це була фейкова сторінка її подружки Суніси. Вона переживала, що Ташіка страждає від попередніх стосунків, тому вирішила їй допомогти відволіктися. Але вся затія затягнулася на довгі 2 роки. Це дуже розчарувало Ташіку.

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"Я не розумію, навіщо було мене затягувати в таку безглузду ситуацію. Я просто хотіла бути щасливою і знайти собі хлопця. Це знущання", – розповіла студентка.