Фатальні помилки стилістів: 12 образів голлівудських зірок, які зіпсувала зачіска

Зачіска – настільки ж важливий елемент образу, як сукня чи макіяж. Інколи невдало підібрана стрижка чи укладка може зіпсувати зовнішній вигляд, й зробити його недолугим.

В такі ситуації потрапляли чимало голлівудських зірок. Як сміливі рішення стилістів стали фатальною помилкою й зіпсували неймовірні образи відомих співачок та акторів – далі у матеріалі.

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Невдалі зачіски, які зіпсували неймовірні образи

Джульєтт Льюїс і косички

У 1992 році юна 19-річна акторка Джульєтт Льюїс з'явилася на червоній доріжці в неймовірному образі. Вона обрала ретро-сукню кремового кольору, яку доповнила намистом з перлів й атласними рукавичками в тон. Зірка дійсно мала приголомшливий вигляд, і не дарма, адже була номінована на кращу жіночу роль другого плану у стрічці "Мис страху".

Зіпсували такий розкішний образ косичками корнроу ("кукурудзяні ряди") – це традиційний стиль плетіння з трьох пасм, що походить з Африки. Така зачіска належить до культури темношкірих людей, тому такі коси Джульєтти Льюїс викликали справжнісінький скандал. Тоді баскетболіст Карім Абдул-Джабба заявив, що люди намагаються привласнити чужу культуру темношкірих. Водночас акторка назвала свою зачіску "гангстерською", що викликало ще більше обурення.

Невдала зачіска Джульєтти Льюїс: дивіться фото

Сара Джесіка Паркер і короткий боб

Відома голлівудська акторка завжди асоціюється з хвилястим волоссям середньої довжини. Проте у 2002 році вона наважилася на кардинальні зміни й підстригла короткий боб. З такою стрижкою Сара Джесіка Паркер з'явилася на церемонії "Золотий глобус". Вона вирівняла волосся й прикрасила його бантиком, що зовсім не поєднувалося з її вбранням. Акторка була у довгій розкішній сукні від кутюр, мала оголені плечі й така зачіска викликала чимало запитань.

Невдалий боб Сари Джесіки Паркер: дивіться фото

Скарлетт Йохансон і смілива піксі

Скарлетт Йохансон ніколи не боїться експериментувати з волоссям і часто з'являється в цікавих образах. Так, у 2003 році голлівудська зірка відвідала Independent Spirit Awards у незвичайному образі. Акторка з'явилася у доволі милій рожевій сукні в стилі барбі, але обрала дуже сміливу зачіску – піксі, яка мала неохайний вигляд.

Зухвала зачіска Скарлетт Йохансон: дивіться фото

Мена Суварі й невдалий "вулик"

Зачіска "вулик" завжди була вдалим вибором зірок для будь-якого заходу, однак Мена Суварі у 2010 році вирішила зробити зачіску цікавішою. Так, на вечірці Women In Film Pre-Oscar зірка з'явилася в елегантній рожевій сукні, яку доповнила занадто яскравим макіяжем. У поєднанні з такою незрозумілою зачіскою образ акторки був повністю зіпсований.



Мена Суварі з незрозумілим "вуликом" / Фото Getty Images

Емма Стоун і блонд

Акторка Емма Стоун нині має неймовірне руде волосся, яке притягує до себе погляди шанувальників у всьому світі. Однак у 2013 році голлівудська зірка вирішила, що їй пасуватиме блонд. Тому вона перефарбувала волосся, зробила чубчик і з'явилася з новою зачіскою на прем'єрі фільму "Мисливці на гангстерів". Втім яскрава зовнішність Емми Стоун у поєднанні з блондом "злилася" – очі стали менш виразними, а червона сукня жодним чином не рятувала ситуацію.

Невдалий блонд Емми Стоун: дивіться фото

Ніколь Річі й сиве волосся

Ніколь Річі у 2013 році також експериментувала з волоссям й з'явилася на Met Gala з сивим кольором. Поєднання дуже короткого волосся сивого кольору з одягом та макіяжем мало максимально дивний вигляд. Так, блискуча сукня здавалася жовтою, а макіяж – дуже тьмяним.

Ніколь Річі з невдалою зачіскою: дивіться фото

Кейлі Куоко з багатошаровою стрижкою та чубчиком

У 2013 році зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко з'явилася на церемонії SAG Awards з дивною зачіскою. Їй зробили багатошарову стрижку і додали чубчик. Однак така зачіска зовсім не пасує зовнішності акторки. Пропорції обличчя стали мали дивний вигляд, а неправильно підібраний відтінок блонду стер яскраву зовнішність акторки, яка ніяк не виділялася, окрім як червоної сукні.



Кейлі Куоко з невдалою стрижкою / Фото Getty Images

Дженніфер Лоуренс з піксі, яка додала їй віку

Неправильно підібрані стрижки можуть додавати віку й Дженніфер Лоуренс не стала винятком. У 2014 році голлівудська акторка з'явилася на червоній доріжці "Оскара" з піксі. Ця зачіска зовсім не пасувала зірці, й ба більше – додавала віку.

Піксі, яка додавала віку Дженніфер Лоуренс: дивіться фото

Невдалий боб Тейлор Свіфт

Боб – зачіска, яка пасує багатьом жінкам. Втім, необхідно також вміти правильно її вкладати. Так, співачка Тейлор Свіфт у 2016 році з'явилася на премії "Ґреммі" зі стрижкою боб з чубчиком. Однак така зачіска викликала критику, адже експерти стверджували, що вона додає Тейлор Свіфт віку.

Тейлор Свіфт у 2016 році розкритикували за боб: дивіться фото

Кім Кардашьян із занадто простою зачіскою

Голлівудська зірка Кім Кардашьян відома своїми епатажними, яскравими та незвичайними образами. Однак у 2018 році на церемонії вручення кінопремій MTV Movie Awards вона з'явилася із занадто простою зачіскою. Голлівудська зірка обрала дуже ефектне вбрання, однак волосся просто заплела у коси, які вільно спадали на плечі. Таку зачіску у мережі не оцінили.

Кім Кардашьян із простими косами: дивіться фото

Мадонна із гладко зачесаним волоссям

Співачка Мадонна у 2023 році на церемонії "Ґреммі" з'явилася у доволі масивному чорному вбранні. Одяг зірки мав дуже ефектний вигляд, а от її зачіска – ні. Стилісти вирішили зробити максимально гладку зачіску з косами, однак вона мала дуже невдалий вигляд.

Невдала зачіска Мадонни на "Ґреммі": дивіться фото

Майлі Сайрус розкритикували за об'ємну зачіску

У 2024 році співачку Майлі Сайрус розкритикували за її зачіску у стилі 80-х. Експерти наголошували, що така об'ємна зачіска зовсім не пасує до золотистої сукні зірки. "Голе" вбрання різко контрастувало з ефектною зачіскою й викликало чимало негативних коментарів.

Об'ємна зачіска Майлі Сайрус не поєднувалася з вбранням: дивіться фото

Всі ці приклади яскраво демонструють, наскільки важливо продумувати образ до дрібниць. Одяг, макіяж, зачіска й навіть аксесуари разом мають поєднуватися у гармонійний образ, а одна помилка може стати фатальною.