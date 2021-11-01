Як зберігати вино в домашніх умовах, щоб воно не зіпсувалось: важливі поради

Кілька пляшечок вина у домашньому барі – чудова "інвестиція", яка потішить вас та ваших друзів у майбутньому. Головне – правильно все зберігати. В іншому разі вино може просто втратити свій неповторний смак та аромат.

Як тільки вино розливають у пляшки, воно починає потихеньку "дозрівати". Цей процес може тривати роками. Але він не є однаковим для усіх: елітні вина можна не розкорковувати десятиліттями – так вони ще краще доповнять свій аромат.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Звичайні ж вина не потрібно довго зберігати – вони для цього не призначені. Їх термін перебування у пляшці – від кількох місяців до пари років. Та яке б вино не було у вашій домашній винній шафці, його обов’язково потрібно правильно зберігати. Як це робити – читайте далі на Life 24.

Вино любить прохолоду

Найкращий подарунок, який можна зробити власному вину, – комфортна температура. В ідеалі – від 12°C до 20°C. Але без різких перепадів! У такому діапазоні смак та аромат зберігаються надовго. Якщо температура більша – вони можуть безнадійно зіпсуватися.

Звичайний холодильник – не найкращий "друг" для смачного вина. Якщо ви плануєте випити біле чи червоне найближчим часом, то все чудово. Але для довгого зберігання низькі температури не підходять: напій сильно перехолоне і втратить свої ароматичні й смакові властивості.

Вино має лежати на боці

Тут досить цікава причина. Якщо вино стоятиме кілька років, то корок може банально висохнути. Вирішити цю проблему можна дуже просто: пляшку потрібно нахилити вбік. Тоді вино змочує корок. Ця порада неактуальна для пляшок із пластиковими або гвинтовими пробками.

В такій позиції вино спокійно зберігатиметься багато років / Фото Unsplash

Вино любить темряву

Цікаво, що найбільшим "ворогом" вина є сонячне проміння, яке так необхідне для дозрівання винограду. Після довготривалого контакту зі світлом вино втратить свій смак і почне передчасно псуватися. Тому оптимальне місце для зберігання – темне приміщення чи комірчина. Звісно, якщо у вас є спеціальна винна шафа – це взагалі ідеальний варіант.

Вино любить спокій

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Якщо це можливо, намагайтеся якнайменше торкатися пляшок чи транспортувати їх з місця на місце. Постійне коливання напою досить негативно впливає на його якість.

Звісно, нічого катастрофічного не станеться, якщо час від часу ви будете переносити пляшки. Але навіщо його тривожити? Нехай вино спокійно відпочиває та чекає свого "золотого моменту".