Как только вино разливают в бутылки, оно начинает потихоньку "созревать". Этот процесс может длиться годами. Но он не является одинаковым для всех: элитные вина можно не открывать десятилетиями – так они еще лучше разовьют свой аромат.

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Обычные же вина не нужно долго хранить – они для этого не предназначены. Их срок пребывания в бутылке – от нескольких месяцев до пары лет. Но какое бы вино ни лежало на вашей винной полке, его обязательно нужно правильно хранить. Как это делать – читайте дальше на Life 24.

Вино любит прохладу

Лучший подарок, который можно сделать собственному вину, – комфортная температура. В идеале – от 12 °C до 20 °C. Но без резких перепадов! В таком диапазоне вкус и аромат сохраняются надолго. Если температура больше – они могут безнадежно испортиться.

Обычный холодильник – не лучший "друг" для хорошего вина. Если вы планируете выпить белое или красное в ближайшее время, то все замечательно. Но для длительного хранения низкие температуры не подходят: напиток сильно переохладится и потеряет свои ароматические и вкусовые свойства.

Вино должно лежать на боку

Здесь довольно интересная причина. Если вино будет стоять несколько лет, то пробка может банально высохнуть. Решить эту проблему можно очень просто: бутылку нужно положить на бок. Тогда вино смачивает пробку. Этот совет неактуален для бутылок с пластиковыми или винтовыми пробками.

В такой позиции вино можно спокойно хранить много лет/ Фото Unsplash

Вино любит темноту

Интересно, что самым большим "врагом" вина являются солнечные лучи, которые так необходимы для созревания винограда. После длительного контакта со светом вино потеряет свой вкус и начнет преждевременно портиться. Поэтому оптимальное место для хранения – темное помещение или каморка. Конечно, если у вас есть специальный винный шкаф – это вообще идеальный вариант.

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Вино любит покой

Если это возможно, старайтесь как можно меньше касаться бутылок или транспортировать их с места на место. Постоянное колебание весьма негативно влияет на качество вина.

Конечно, ничего катастрофического не случится, если время от времени вы будете перемещать бутылки в более подходящее место. Но зачем их тревожить? Пусть вино спокойно отдыхает и ждет своего "золотого момента".